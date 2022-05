Brasileirão: onde vai passar o jogo do Botafogo hoje x Fortaleza na TV

Em confronto que promete bom futebol, Botafogo e Fortaleza se enfrentam neste domingo, 15 de maio, a partir das 18h (Horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro na Série A da temporada. Se você não quer perder nenhum lance, saiba onde vai passar o jogo do Botafogo hoje ao vivo.

Onde vai passar o jogo do Botafogo hoje?

Onde vai passar o jogo do Botafogo hoje vai ser no Premiere, a partir das 18h, pelo horário de Brasília.

Responsável pelos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro, o pay-per-view exibe de maneira exclusiva o jogo deste domingo para todos os estados do Brasil, disponível na TV fechada pelos canais da plataforma.

Outra maneira de acompanhar ao vivo é de maneira online, seja pelo celular, tablet, computador ou até mesmo na smart TV.

Se você quer tornar-se membro, deve acessar o portal (www.premiere.globo.com.br) e optar pelo melhor pacote ao seu bolso.

Informações do jogo Botafogo x Fortaleza hoje ao vivo:

Data: 15/05/2022

Horário: 18h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro

Arbitragem: Jefferson Ferreira

Onde assistir: Premiere

Prováveis escalações do jogo do Botafogo x Fortaleza:

Os jogadores Carlinhos, Philipe Sampaio e Rafael estão fora por lesões.

Escalação do Botafogo: Gatito; Daniel Borges, Cuesta, Kanu, Saravia; Tchê Tchê, Luis Oyama, Gustavo, Lucas Fernandes; João Victor e Erison. Técnico: Luis Castro

O comandante do Fortaleza não tem baixas para o jogo deste domingo,

Escalação do Fortaleza: Max (Marcelo Boeck); Ceballos, Marcelo Beneveuto, Titi; Yago Pikachu, Felipe, Welison, Juninho Capixaba; Lucas Lima, Romero e Moises. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Botafogo e Fortaleza no Brasileirão

Depois de carimbar o seu passaporte na Copa do Brasil, o Botafogo volta aos gramados para disputar o Brasileirão, competição onde integra o 8º lugar com 8 pontos. O grupo carioca não perde por quatro rodadas seguidas e quer continuar assim sob o comando do português Luis Castro. Se vencer neste domingo, alcança o G4.

Enquanto isso, o Fortaleza segue na lanterna do Brasileirão com apenas 1 ponto conquistado até aqui. Isso porque o elenco só chegou até um empate e três derrotas na competição e, se não vencer neste domingo, pode complicar a sua situação daqui para frente na temporada, tornando-se cada vez mais complicado de escapar da degola.

Botafogo x Fortaleza último jogo

O último encontro de Botafogo e Fortaleza aconteceu em 22 de novembro de 2020, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Pelo placar de 2 a 1, o time do Fortaleza levou a melhor na rodada com gols de Bérgson e David, com Warley descontando aos cariocas. O jogo foi realizado no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

Retrospecto de Botafogo x Fortaleza

Fortaleza 0 x 0 Botafogo (Brasileirão 2020)

Fortaleza 1 x 0 Botafogo (Brasileirão 2019)

Botafogo 1 x 0 Fortaleza (Brasileirão 2019)

