Brusque x Novorizontino 18/10/2022 – onde assistir hoje e horário

O Novorizontino vai buscar os três pontos para se afastar do rebaixamento da Série B do Brasileirão nesta terça-feira. Contra o Brusque, que já está na degola, a partida começa às 19h (Horário de Brasília). A boa notícia é que Brusque x Novorizontino 18/10/2022 tem transmissão na TV e online.

Pela 36ª rodada da Série B, a partida vai ser no Estádio Augusto Bauer, na cidade de Brusque.

Onde assistir Brusque x Novorizontino 18/10/2022 hoje

O jogo do Brusque x Novorizontino hoje começa às sete da noite (horário de Brasília), com transmissão ao vivo no SporTV, Premiere e GloboPlay para todo o Brasil ao vivo.

Disponível apenas na TV fechada, os canais só podem ser encontrados em operadoras como a Sky, Claro, Vivo e Oi enquanto o pay-per-view só é obtido por valor extra na mensalidade. Ambos os canais têm exclusividade na transmissão da Série B.

Para quem prefere acompanhar pelo celular, dá para assistir no aplicativo do GloboPlay, disponível para assinantes através do tablet, computador e smartv.

BRUSQUE

Sem vencer por sete rodadas, o Brusque entra em campo nesta terça-feira em procura dos três pontos para escapar da zona de rebaixamento. O elenco aparece na décima nona posição com 32 pontos, contabilizados em oito vitórias, oito empates e dezenove derrotas. Com o pior ataque em 19 gols marcados, o Brusque promete contar com a sorte de jogar em casa e o apoio do torcedor.

NOVORIZONTINO

Do outro lado, o Novorizontino quer de todas as maneiras permanecer na segunda divisão do Brasileirão. Após a goleada de seis gols em casa contra o Náutico, o clube do interior paulista ocupa a décima quinta posição com 40 pontos, conquistados em dez vitórias, dez empates e quinze derrotas. Se vencer hoje não muda de lugar, mas soma pontos para as próximas rodadas.

Jogos da rodada da Série B do Brasileirão

Durante a semana, a 36ª rodada do Campeonato Brasileiro na Série B apresenta dez partidas com todas as vinte equipes dentro de campo.

A reta final da competição se aproxima e cada vez mais os times brigam pelo acesso na parte de cima da tabela, enquanto os quatro últimos serão rebaixados para a terceira divisão.

Confira todos os jogos da rodada.

Brusque x Novorizontino – 19h

Cruzeiro x Guarani – 21h30

Quinta-feira (20/10):

CRB x Operário PR – 21h30

Ponte Preta x CSA – 21h30

Sexta-feira (21/10):

Chapecoense x Tombense – 19h

Londrina x Sport – 21h30

Sábado (22/10):

Vasco x Criciúma – 16h30

Bahia x Vila Nova – 16h30

Ituano x Sampaio Corrêa – 18h30

Domingo (23/10):

Náutico x Grêmio – 16h

