Classificação do Brasileirão Série B 2022: tabela atualizada da 35ª rodada

Faltam apenas três rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro na Série B. Neste domingo, 16 de outubro, a 35ª rodada terminou com resultados que movimentaram ainda mais a tabela. Veja como ficou a Classificação do Brasileirão Série B 2022 atualizada com todos os placares.

Tabela de Classificação do Brasileirão Série B 2022 atualizada

Já foram 35 rodadas no Brasileirão da Série B em 2022. Os quatro primeiros colocados vão para a primeira divisão do futebol, enquanto os quatro últimos seguem para a terceira divisão.

1 Cruzeiro – 72 pontos

2 Grêmio – 58 pontos

3 Bahia – 57 pontos

4 Vasco – 56 pontos

5 Sport – 53 pontos

6 Sampaio Corrêa – 52 pontos

7 Criciúma – 52 pontos

8 Ituano – 51 pontos

9 Londrina – 50 pontos

10 CRB – 46 pontos

11 Ponte Preta – 45 pontos

12 Vila Nova – 45 pontos

13 Guarani – 44 pontos

14 Tombense – 44 pontos

15 Novorizontino – 40 pontos

16 Chapecoense – 39 pontos

17 CSA – 36 pontos

18 Operário PR – 34 pontos

19 Brusque – 32 pontos

20 Náutico – 30 pontos

Quantas rodadas tem o Brasileirão série B?

São 38 rodadas na Série B do Campeonato Brasileiro, divididas em dois turnos com dezenove cada. Faltam apenas três etapas de jogos para o fim da temporada na segunda divisão do futebol.

O primeiro colocado será declarado o campeão brasileiro da Série B, enquanto o líder e os outros três na parte de cima da tabela avançam para a primeira divisão, o Campeonato Brasileiro da Série A de 2023. Na parte de baixo da tabela, os quatro últimos serão rebaixados para a terceira divisão, a Série C.

A última rodada está marcada para domingo, 6 de novembro, com todos os dez jogos no mesmo horário, às quatro da tarde, pelo horário de Brasília. As transmissões serão na Globo, SporTV e Premiere.

O Cruzeiro já está classificado para a Série A. Porém, ainda estão vivos na briga as equipes de Grêmio, Bahia, Vasco, Sport, Sampaio Corrêa, Ituano e Londrina.

Na parte de baixo, tentam escapar do rebaixamento Náutico, Brusque, Operário, CSA, Novorizontino e Chapecoense.

