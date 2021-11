Chances de rebaixamento da Série B para a C: quem pode cair?

O Campeonato Brasileiro da Série B 2021 está em sua reta final. Os clubes disputam a 35ª rodada e, após os confrontos, irão restar somente três partidas a cada equipe para o encerramento da temporada. Nessa altura, já é então possível saber quais os principais times com chances de rebaixamento da Série B para a C. Confira.

Veja as chances de rebaixamento da Série B para a C

O Brasil de Pelotas é a única equipe com 100% de chances de rebaixamento na Série B 2021. O time Xavante tem apenas 23 pontos e não consegue mais escapar da degola. No entanto, a briga das três últimas vagas do Z-4 segue acirrada. Veja a porcentagem dos clubes, com dados do site Infobola, do matemático Tristão Garcia.

Um dos principais postulantes a rebaixamento é o time do Vitória. O Rubro-negro está na penúltima posição do campeonato, com apenas 34 pontos, e está com 94% de probabilidades de jogar a Série C no ano que vem. À sua frente está o Confiança, com 35 pontos, e 93% de chances de cair.

Por fim, entre as equipes presentes na zona do rebaixamento, o Londrina é o 17º, com 38 pontos, e possui 40% de chances de rebaixamento da Série B para a terceira divisão nacional. Embora esteja fora do Z-4, o Brusque tem 53% de probabilidades de cair. Sua porcentagem é maior que a da equipe paranaense, pois possui um jogo a mais.

Correm por fora com chances de cair, as equipes do Remo, Ponte Preta, Sampaio Corrêa e Vila Nova. O time paraense é o atual 15º colocado e tem 14% de chances de rebaixamento. A Macaca está em 14º, com apenas 3%. Já os clubes do Sampaio Corrêa e Vila Nova, são os atuais 13º e 12º, respectivamente, e possuem 1%.

Brasil de Pelotas – 100%

Vitória – 94%

Confiança – 93%

Brusque – 53%

Londrina – 40%

Remo – 14%

Ponte Preta – 3%

Sampaio Corrêa – 1%

Vila Nova – 1%

Quais times subiram para a Série B 2022?

As equipe do Criciúma, Novorizontino, Tombense e Ituano conquistaram o acesso para disputar a Série B em 2022. Enquanto o Galo de Itu e a equipe mineira terminaram na liderança de seus grupos e fazem a final da Série C, as equipes de Novo Horizonte e Criciúma ficaram na segunda posição e garantiram o acesso.

Quando termina a Série B?

A segunda divisão do futebol brasileiro já tem data para encerrar sua temporada de 2021. A Série B realiza a 38ª e última rodada do campeonato em 28 de novembro. No entanto, exclusivamente nesta rodada, todas as partidas ocorrem de forma simultânea, às 16 horas (horário de Brasília).

A competição é composta por 20 times que enfrentam seus 19 adversários em turno e returno. Por isso, a temporada é constituída de 38 rodadas para o encerramento da competição de pontos corridos, assim como na divisão de elite do futebol nacional.

