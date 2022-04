Classificação do Brasileirão 2022 tem Corinthians líder; tabela atualizada

Com resultados inesperados, a segunda rodada movimentou ainda mais a tabela do Campeonato Brasileiro Série A neste início de temporada. O Corinthians assumiu a ponta, empatando com o Atlético Mineiro em seis pontos, enquanto quatro novas equipes brigam na parte de baixo. A seguir, confira como ficou a Classificação do Brasileirão 2022 atualizada.

Classificação do Brasileirão 2022 atualizada

O destaque da segunda rodada ficou para o Corinthians, que venceu a sua segunda partida neste início de temporada do Brasileirão. Diante do Avaí, garantiu os três pontos por 3 a 0 e assegurou a liderança.

O Palmeiras, por outro lado, empatou com o Goiás e até agora não venceu na competição, preocupando torcedores na temporada.

O Flamengo também se deu bem neste fim de semana. Contra o São Paulo, no Maracanã, venceu o tricolor por 3 a 1 em partida de bom futebol.

Por outro lado, o Santos também faturou a sua primeira vitória diante do Coritiba. Por 2 a 1, garantiu-se em uma melhor posição na Classificação do Brasileirão 2022.

O atual campeão brasileiro, Atlético Mineiro, também foi bem na rodada ao ganhar do Athletico Pr por 2 a 1, fora de casa.

Por fim, encerrando a rodada no domingo, o Botafogo goleou por 3 a 1 a equipe do Ceará, surpreendendo torcedores que estavam presente na Arena Castelão, no Ceará.

Confira a seguir a Classificação do Brasileirão 2022.

Classificação do Brasileirão 2022 atualizada – rodada 2 do Brasileirão

1 Corinthians – 6 pontos

2 Atlético MG – 6 pontos

3 RB Bragantino – 4 pontos

4 Flamengo – 4 pontos

5 Santos – 4 pontos

6 Fluminense – 4 pontos

7 São Paulo – 3 pontos

8 Coritiba – 3 pontos

9 América MG – 3 pontos

10 Botafogo – 3 pontos

11 Cuiabá – 3 pontos

12 Ceará – 3 pontos

13 Internacional – 3 pontos

14 Avaí – 1 ponto

15 Palmeiras – 1 ponto

16 Juventude – 1 ponto

17 Goiás – 1 ponto

18 Atlético GO – 1 ponto

19 Fortaleza – 0 ponto

20 Athletico-PR – 0 ponto

Resultados do Brasileirão 2022 – 2ª rodada

Todas as vinte equipes da Série A entraram em campo neste fim de semana pela segunda rodada, que teve início no sábado e terminou no domingo, 17 de abril de 2022. O destaque fica para o desempenho do Corinthians, que assegurou a segunda vitória, assim como o Galo, atual campeão brasileiro.

A competição estará de volta apenas no próximo fim de semana. Confira todos os resultados da segunda rodada.

Goiás 1 x 1 Palmeiras

América MG 4 x 1 Juventude

Corinthians 3 x 0 Avaí

Cuiabá 0 x 1 Fluminense

Santos 2 x 1 Coritiba

Flamengo 3 x 1 São Paulo

Athletico PR 0 x 1 Atlético MG

Internacional 2 x 1 Fortaleza

RB Bragantino 4 x 0 Atlético GO

Ceará 1 x 3 Botafogo

Quando é a próxima rodada do Brasileirão?

A próxima rodada do Campeonato Brasileiro Série A é a terceira, marcada para acontecer em sábado, 23 de abril, seguindo até a segunda-feira, dia 25.

Confira a seguir todos os jogos da terceira rodada.

Sábado, 23 de abril de 2022

RB Bragantino x São Paulo – 16h30

Athletico-PR x Flamengo – 16h30

Palmeiras x Corinthians – 19h

Fluminense x Internacional – 19h

Atlético-MG x Coritiba – 21h

Domingo, 24 de abril de 2022

Santos x América-MG – 16h

Juventude x Cuiabá – 18h

Atlético-GO x Botafogo – 19h

Segunda-feira, 25 de abril de 2022

Avaí x Goiás – 20h

