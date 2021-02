Classificação do Brasileirão: veja como ficou a tabela após a 36ª rodada

A 36ª rodada do Brasileirão terminou na noite desta segunda-feira (15) com resultados que movimentaram ainda mais a tabela. Brigando pelo título da temporada, Internacional e Flamengo possuem apenas um ponto de diferença. Enquanto isso, na parte de baixo, Bahia e Vasco lutam para não cair. Então, veja como ficou a classificação do Brasileirão.

Então, como fica a tabela do Brasileirão?

O Santos abriu a rodada no sábado (13) com uma vitória contra o Coritiba por 2 a 0. Agora, segue em 9ª posição na classificação do Brasileirão com cinquenta pontos, com vaga na Sul-Americana.

Por outro lado, o Atlético-MG ficou no empate em 1 a 1 com o Bahia. Brigando na parte de cima da tabela, o time comandado por Sampaoli permanece em terceiro lugar com sessenta e dois, classificado para a Libertadores.

No clássico do futebol brasileiro entre Flamengo e Corinthians, o Rubro-Negro saiu com vantagem. Por 2 a 1, o time carioca garantiu os três pontos e segue vivo na briga pelo título do Brasileirão. O Corinthians, entretanto, aparece em 10º com quarenta e nove buscando uma oportunidade para jogar a Libertadores.

O Internacional venceu o Vasco por 2 a 0 e segue em primeiro lugar com sessenta e nove. Assim, se vencer o jogo na próxima rodada, será campeão.

Depois de terminar em quarto lugar no Mundial de Clubes, o Palmeiras voltou a jogar no Brasileirão. Por 3 a 0, ganhou do Fortaleza e segue com cinquenta e seis pontos, já classificado para a Copa Libertadores.

Para o São Paulo, o domingo foi bom, já que venceu o Grêmio por 2 a 1. Com uma pontinha de esperança para ser campeão, o clube paulista está em 4º lugar com sessenta e dois, empatado com o Galo.

Confira a Classificação do Brasileirão 2020 atualizada

1 Internacional – 69 pontos

2 Flamengo – 68 pontos

3 Atlético-MG – 62 pontos

4 São Paulo – 62 pontos

5 Fluminense – 60 pontos

6 Palmeiras – 56 pontos

7 Grêmio – 56 pontos

8 Athletico-PR – 50 pontos

9 Santos – 50 pontos

10 Corinthians – 49 pontos

11 Bragantino – 49 pontos

12 Ceará – 46 pontos

13 Atlético Goianiense – 46 pontos

14 Sport – 42 pontos

15 Fortaleza – 41 pontos

16 Bahia – 37 pontos

17 Vasco – 37 pontos

18 Goiás – 36 pontos

19 Coritiba – 28 pontos

20 Botafogo – 24 pontos

Jogos da 37ª rodada do Brasileirão

Começando no sábado (20) e encerrando na segunda-feira (22), a 37ª rodada do Campeonato Brasileiro conta com todos os vinte times em campo. Então, saiba onde assistir e horários de cada partida.

No sábado:

Coritiba x Ceará – 18h30

Fortaleza x Bahia – 21h

No domingo:

Flamengo x Internacional – 16h

Corinthians x Vasco – 16h

Sport x Atlético-MG – 16h

Santos x Fluminense – 18h15

Grêmio x Athletico-PR – 18h15

Goiás x Bragantino – 20h30

Na segunda:

Palmeiras x Atlético-GO – 18h

Botafogo x São Paulo – 20h

