Classificação do Brasileirão 2022: tabela atualizada após 28ª rodada

A briga pelo título vem se intensificando cada vez mais. Com o fim da 28ª rodada nesta quarta-feira (28/09), os resultados movimentaram ainda mais a Classificação do Brasileirão 2022. Com apenas nove rodadas para o fim da temporada, confira como ficou a tabela atualizada.

Classificação do Brasileirão 2022

Com todos os resultados da 28ª rodada, veja como ficou a Classificação do Brasileirão 2022 atualizada.

1 Palmeiras – 60 pontos

2 Fluminense – 51 pontos

3 Internacional – 50 pontos

4 Corinthians – 47 pontos

5 Flamengo – 45 pontos

6 Athletico PR – 44 pontos

7 Atlético MG – 40 pontos

8 América MG – 39 pontos

9 Botafogo – 37 pontos

10 Santos – 37 pontos

11 Goiás – 37 pontos

12 São Paulo – 37 pontos

13 RB Bragantino – 35 pontos

14 Fortaleza – 34 pontos

15 Coritiba – 31 pontos

16 Ceará – 31 pontos

17 Cuiabá – 30 pontos

18 Avaí – 28 pontos

19 Atlético GO – 22 pontos

20 Juventude – 19 pontos

Como vai disputar a final da Sul-Americana, o São Paulo enfrentou o Avaí no último fim de semana. Para abrir a rodada, venceu por 4 x 0 em casa, com a presença da torcida antes de viajar até a Argentina.

O Santos, na terça-feira, também saiu vitorioso ao garantir os três pontos diante do Athletico PR por 2 x 0, na Vila Belmiro, e de quebra subir na Classificação do Brasileirão 2022.

Na quarta-feira, o Fluminense deu um show em cima do Juventude e, por 4 x 0, garantiu-se bem com a vantagem e dessa maneira ficar vivo na disputa pelo título e consequentemente a vaga na Libertadores.

Para o Corinthians a noite de quarta também foi muito boa. Com gol de Yuri Alberto, o elenco alvinegro ganhou do Atlético Goianiense por 2 x 1, para subir na Classificação do Brasileirão 2022.

O Flamengo, entretanto, teve a infelicidade de ser derrotado por 3 x 2, de virada, para o Fortaleza fora de casa. No finalzinho da partida, o grupo cearense levou a melhor.

O destaque da rodada foi o jogo entre Atlético Mineiro e Palmeiras. Atual líder do Brasileirão, o Verdão levou a melhor por 1 x 0, mesmo fora de casa para se garantir com a vantagem na primeira posição.

O Internacional, por outro lado, não conseguiu sair do zero a zero e por isso perdeu a vice-liderança da Classificação do Brasileirão 2022 para o Fluminense.

Por fim, o Botafogo fez bonito e venceu o Goiás em 0 x 1, fora de casa no Serrinha. O elenco carioca segue fora da zona de rebaixamento.

Qual é a próxima rodada do Brasileirão Série A?

A próxima rodada do Campeonato Brasileiro na Série A é a 29ª, válida pelo segundo turno com início marcado para sábado, 1º de outubro, até a segunda-feira, dia 3 do mesmo mês

Oito duelos serão realizados no sábado, enquanto o duelo entre Botafogo e Palmeiras está agendado para a segunda-feira. Isso porque as eleições presidenciais no Brasil serão no domingo, e por isso não haverá rodada.

Já o São Paulo vai jogar a final da Sul-Americana no sábado e, por isso, não entra em campo neste fim de semana.

Confira todos os jogos da próxima rodada do Brasileirão 2022.

Sábado (01/10):

Atlético MG x Fluminense – 15h

Internacional x Santos – 15h

Ceará x América MG – 15h

Flamengo x RB Bragantino – 19h

Goiás x Fortaleza – 19h

Avaí x Atlético GO – 19h

Athletico PR x Juventude – 19h

Corinthians x Cuiabá – 21h

Segunda-feira (03/10):

Botafogo x Palmeiras – 20h

Quinta-feira (20/10):

São Paulo x Coritiba – 20h

