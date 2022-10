Como assistir jogo do Corinthians online hoje e que horas (04/10)

O lanterna Juventude recebe o Corinthians nesta terça-feira (04/10), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 30ª rodada do Campeonaot Brasileiro, às 21h30 (horário de Brasília). Com transmissão do Premiere, saiba como assistir jogo do Corinthians online hoje ao vivo.

O Juventude vem de derrota para o Athletico PR, enquanto o Corinthians ganhou do Cuiabá.

Como assistir jogo do Corinthians online hoje ao vivo

O jogo do Corinthians hoje vai passar no Premiere e GloboPlay, a partir das nove e meia da noite (horário de Brasília), para todo o Brasil ao vivo.

Disponível apenas em operadoras de TV por assinatura, o torcedor deve sintonizar o Premiere para assistir ao jogo do Corinthians hoje, com transmissão para todos os estados com exclusividade. Para adquirir o pay-per-view, os valores vão de R$ 59,90, até R$ 89,90, de acordo com cada programação de canais. No Premiere, Odinei Ribeiro é o responsável por narrar a partida ao lado dos comentaristas Richarlyson e Sérgio Xavier.

Outra opção é o GloboPlay, serviço de streaming, responsável por retransmitir a partida aos assinantes. Dá para assistir no celular, tablet, computador e smartv, se o aparelho de TV for compatível. Os valores vão de R$ 24,90 até R$ 86,90 ao mês.

Mas como assistir ao jogo do Corinthians hoje online?

1 – Primeiro, você deve ser assinante do GloboPlay e obter, claramente, o Premiere em seu pacote. O primeiro passo é acessar a plataforma pelo aplicativo ou através do navegador (www.globoplay.globo.com). Depois, clique no menu e, em seguida “Agora na TV”.

2 – Ao clicar no menu, o catálogo de canais disponíveis no GloboPlay vai aparecer na tela principal. Role o dedo e encontre a opção do SporTV ou Premiere.

Você deve se cadastrar e encontrar o plano ideal para o seu bolso. Se já for assinante, clique em “Já sou assinante, mas, caso contrário, opte por “Conheça o novo plano”.

Preencha com o e-mail e a senha e pronto! Você pode assistir ao jogo do Corinthians hoje!

Qual foi o último jogo do Corinthians?

O último jogo do Corinthians foi contra o Cuiabá, no sábado em 1º de outubro de 2022, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro na Série A. O placar de 2 x 0 deu a vitória ao alvinegro.

Em casa, na Neo Química Arena, o grupo paulista faturou os três pontos e garantiu melhor posição na tabela. No primeiro tempo, Yuri Alberto balançou as redes do goleiro João Carlos Heidemann. Nos acréscimos, antes do intervalo, Róger Guedes ampliou a vantagem dos anfitriões.

No segundo tempo, o Corinthians tratou de segurar o resultado em seu favor, enquanto o Cuiabá pouco apresentou chances de empatar ou virar o jogo em seu favor.

Confira como foi o último jogo do Corinthians.



Como vem o Corinthians ao jogo de hoje?

O Corinthians está em quarto lugar na classificação do Brasileiro com 50 pontos, conquistados em catorze vitórias, oito empates e sete derrotas. O aproveitamento do clube é de 57% com vinte e nove rodadas disputadas, além de contabilizar 34 gols marcados e 27 sofridos.

Nas estatísticas, o Corinthians tem a quarta melhor defesa do campeonato. Se vencer nesta terça-feira, poderá assumir a vice-liderança se descontar a diferença no saldo de gols e, principalmente, entre confrontos diretos. O clube contabiliza duas vitórias seguidas nas últimas rodadas.

O Timão foi desclassificado da Libertadores após ser derrotado pelo Flamengo nas quartas de final. Já na final da Copa do Brasil vai enfrentar o próprio Rubro-Negro entre os dias 12 e 19 de outubro, ambas quartas-feiras.

