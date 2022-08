Como assistir jogo do Flamengo hoje online no celular (28/08)

Como assistir jogo do Flamengo hoje online no celular (28/08)

Neste domingo, 28 de agosto, Botafogo e Flamengo se enfrentam pela 24ª rodada do Brasileirão, a partir das 18h (Horário de Brasília), no Nilton Santos, no Rio de Janeiro. O Rubro-Negro busca a liderança, enquanto o Fogão tenta escapar da degola, e por isso, confira como assistir jogo do Flamengo hoje online.

O Flamengo ocupa a terceira posição da tabela com 40 pontos, atrás do líder Palmeiras e do vice Fluminense. Já o Botafogo vem na 14ª posição com 27 pontos.

Como assistir jogo do Flamengo hoje online

O jogo do Botafogo e Flamengo hoje vai passar no Premiere e GloboPlay, às seis da tarde, horário de Brasília. O palco do embate é o Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com transmissão em todo o território nacional, o pay-per-view exibe todas as emoções do Clássico da Rivalidade neste domingo, disponível somente em operadoras de TV paga.

Para obter o Premiere na programação, o torcedor deve pagar em valor extar o pacote de canais, disponível de R$ 59,90, até R$ 89,90 por mês. A narração fica por conta de Jader Rocha, com comentários de Pedrinho, PVC e Salvio Spinola.

Para o torcedor que não tem a TV fechada, a opção é assistir pelo GloboPlay, a plataforma de streaming da Globo responsável por retransmitir as imagens dos canais de esporte, mas apenas para assinantes. O produto pode ser adquirido em diferentes combinações de pacotes, indo de R$ 24,90 até o valor em R$ 86,90 por mês.

Somente assinantes podem assistir o Premiere no GloboPlay. Se você já faz parte da plataforma, acompanhe o passo a passo e veja como assistir pelo celular.

1- Após baixar o aplicativo em seu celular, tablet ou até mesmo computador, clique em “Já tenho um login”. Assim, a opção para digitar o e-mail e a senha de usuários aparecem aqui. Basta preencher com os dados de assinante e clicar em “entrar”.

2 – Assim que logar com o e-mail de assinante, o aplicativo irá abrir no mosaico inicial do GloboPlay, como mostra a primeira foto abaixo onde todos os filmes, séries e novelas aparecem em destaque.

O assinante então deve descer a tela, com o touchscreen, até encontrar a sessão de “Assista ao Vivo”. Ali, estão todos os canais que o GloboPlay disponibiliza. Entretanto, para assistir ao Premiere o torcedor deve ter a opção em seu plano de assinante da plataforma.

Ao encontrar, é só clicar em cima do ícone do Premiere e assistir o jogo do Botafogo e Flamengo em tempo real com imagens.

Botafogo e Flamengo

Sem vencer por quatro rodadas, o Botafogo tem a importante tarefa de conquistar os três pontos neste domingo se quiser se afastar da zona de rebaixamento do Brasileirão. Em 14º lugar com 27 pontos, o clube carioca contabiliza sete vitórias, seis empates e dez derrotas, enquanto como mandante seu desempenho deixa a desejar. São apenas 3 triunfos e 5 jogos perdidos. O Fogão, além disso, é o quinto time com o pior ataque da competição.

O Flamengo, por outro lado, conseguiu reagir assim que Dorival Junior assumiu o elenco. Em terceiro lugar com 40 pontos, o Rubro-Negro tem a chance de assumir a vice-liderança do Brasileirão se vencer o clássico contra o Botafogo neste domingo. Com doze vitórias, quatro empates e sete derrotas, o elenco é o terceiro melhor ataque, com 38 gols marcados e 20 sofridos.

Escalações do Botafogo x Flamengo hoje

O técnico Luís Castro tem baixas importantes para o Clássico da Rivalidade neste domingo. Erison, Matheus Nascimento e Hugo estão fora, além de Breno, Kayque, Sauer, Daniel e Joel Carli.

Provável escalação do Botafogo: Gatito; Saravia, Philippe Sampaio, Victor Cuesta, Marçal; Tchê Tchê, Eduardo, Lucas; Jeffinho, Victor Sá e Júnior Santos.

Dorival Junior deve optar por poupar os titulares para o jogo da semifinal da Libertadores durante a semana. Por isso, é possível que o time seja misto.

Diego Alves, Rodrigo Caio e Bruno Henrique seguem sendo baixas.

Provável escalação do Flamengo: Santos; Matheuzinho, Fabrício Bruno, Pablo (Léo), Ayrton Lucas; Diego, Vidal, Victor Hugo; Marinho, Everton e Lázaro.

Próximos jogos de Botafogo e Flamengo:

BOTAFOGO:

Fortaleza x Botafogo – Domingo, 04/09 às 16h – Brasileirão

Botafogo x América MG – Domingo, 11/09 às 11h – Brasileirão

FLAMENGO:

Vélez x Flamengo – Quarta-feira, 31/08 às 21h30 – Copa Libertadores

Flamengo x Ceará- Domingo, 04/09 às 11h – Brasileirão

Leia também: Quem ganhou a corrida da F1 hoje: Verstappen vence na Bélgica 2022