Como assistir jogo do Palmeiras feminino hoje online (20/08)

No primeiro jogo, o Palmeiras venceu o Grêmio por 5 x 0 nas quartas de final do Brasileirão Feminino

O Palmeiras enfrenta o Grêmio neste sábado, 20 de agosto, pelas quartas de final do Brasileirão Feminino. No primeiro confronto, o Verdão venceu com cinco gols, tendo a vantagem da classificação. Com início marcado para 21h30 (Horário de Brasília), o jogo do Palmeiras feminino hoje online vai ser no Allianz Parque, com transmissão para todo o país ao vivo.

Como assistir jogo do Palmeiras feminino hoje online

O jogo do Palmeiras feminino hoje vai passar no SporTV 2 e GloboPlay, a partir das 21h30, pelo horário de Brasília. Valendo a classificação para a semifinal do Brasileirão na temporada, o confronto entre Grêmio e Palmeiras pode ser acompanhado através do canal do SporTV, disponível para todo o país através das operadoras de TV por assinatura. O torcedor deve obter em sua programação.

No entanto, nem todos os torcedores possuem a emissora ou a própria TV paga. Por isso, a opção é acompanhar através da plataforma de streaming GloboPlay. Para quem é assinante, basta acessar o aplicativo através do celular, tablet, computador ou até mesmo na smart TV.

Porém, para o palmeirense que não é membro do streaming, tem que acessar o site www.globoplay.globo.com, clicar na parte superior à direita “Assine agora” e optar pelo melhor pacote para o seu bolso. Os valores vão de R$24,90 até R$86,90, dependendo da escolha do torcedor.

Ao abrir a plataforma pelo computador ou celular, basta procurar o mosaico de canais ao vivo, procurar o SporTV 2 em tempo real e assistir.

Escalações do Palmeiras x Grêmio feminino hoje

Para o elenco paulista, nenhuma atleta está indisponível como nova baixa.

Provável escalação do Palmeiras: Jully; Bruna, Day Silva, Thaís Ferreira, Katrine; Julia, Ary Borges, Andressinha; Camila, Duda e Bia Zaneratto.

O elenco gaúcho tem baixas importantes em seu plantel de atletas. Pati, Luany e Rafa foram convocadas para a Seleção Sub-20 na Copa do Mundo da categoria e por isso estão indisponíveis.

Provável escalação do Grêmio: Lorena; Sinara, Tuani, Monica Ramos, Jéssica Soares; Tchula, Karla Alves, Caty; Dani Barão, Laís e Cássi.

Leia também: Resultado do sorteio da Copa do Brasil 2022 para a semifinal