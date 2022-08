Como assistir jogo do Palmeiras x Flamengo hoje online de graça

Confronto é válido pela 23ª rodada do Brasileirão neste domingo, 21 de agosto, com transmissão gratuita

O líder Palmeiras recebe o Flamengo, grande candidato ao título, neste domingo, 21 de agosto, a partir das 16h (Horário de Brasília), no Allianz Parque, na capital paulista, pela 23ª rodada do Brasileirão. O torcedor quer saber agora como assistir jogo do Palmeiras x Flamengo hoje online pelo celular ou no computador, para não perder nenhum lance do grande embate.

Líder com folga, o Verdão tem 48 pontos na primeira posição, invicto por onze rodadas. Já o Flamengo está em terceiro lugar com 39 pontos, vindo de seis jogos sem perder e triunfo em cima do Athletico.

Como assistir jogo do Palmeiras x Flamengo hoje online

O jogo do Palmeiras e Flamengo hoje vai passar na Globo, Premiere e GloboPlay, a partir das 4 da tarde, pelo horário de Brasília.

Disponível para todo o Brasil, exceto aos estados de MG, RS, BA e PA, o canal da TV aberta promete exibir todas as emoções do clássico. A narração é de Luís Roberto com comentários de Junior, Caio Ribeiro e Sandro Meira Ricci. Outra opção é o Premiere, pay-per-view disponível em operadoras de TV paga com Milton Leite, Ana Thaís Matos, Paulo César de Oliveira e o ex-jogador Zé Roberto.

A novidade é que o torcedor pode assistir ao jogo do Palmeiras e Flamengo hoje pelo celular ou até mesmo no computador e o melhor: totalmente de graça, sem pagar nenhum centavo. Isso porque a plataforma de streaming GloboPlay retransmite o sinal da Globo em tempo real.

Se o torcedor quer assistir através do computador, basta acessar www.globoplay.globo.com. Se for pelo aplicativo no celular, basta entrar na loja de aplicativos do Android e iOS, procurar por GloboPlay e baixar. Nos dois casos, o modo de usar e de acesso é o mesmo.

Assim que abrir o GloboPlay, o torcedor vai observar o mosaico da programação disponível na tela principal. O próximo passo é clicar em “Agora na TV”. No mesmo instante, o logo da Globo aparece.

O próximo passo é clicar em “Assista agora”. Para o torcedor que já é assinante, basta entrar com o e-mail e a senha do usuário que utiliza tanto no GloboPlay como nos outros serviços da Rede Globo como o Cartola, por exemplo.

Torcedor que não tem nenhum tipo de acesso devem se inscrever com e-mail e senha. Basta clicar em “Cadastre-se” e, se preferir, acessar até mesmo com a conta do Facebook ou Google.

Depois de logar, o mosaico da programação do GloboPlay estará disponível. É só clicar novamente em “Agora na TV” e no mesmo instante a opção dos canais vai aparecer, com a emissora da Globo aparecendo e assim a retransmissão está completa.

Lembrando que a transmissão é feita sempre de acordo com o estado em que o torcedor mora.

Escalação do Palmeiras x Flamengo hoje

O técnico Abel Ferreira pretende utilizar todos os seus principais jogadores neste domingo, já que só tem compromisso na Libertadores na próxima semana. Jailson é o único desfalque, lesionado.

Provável escalação do Palmeiras hoje: Weverton; Piquerez, Murilo, Gustavo Gómez, Marcos Rocha; Zé Rafael, Danilo, Scarpa; Raphael Veiga, Dudu e Rony.

Já o técnico Dorival Junior tem que se preocupar com o jogo contra o São Paulo no meio da semana que vem, pela Copa do Brasil. Por isso, o comandante deve optar por poupar jogadores titulares, como Arrascaeta e até Pedro, utilizando-os por certos momentos no jogo de hoje.

Bruno Henrique, Rodrigo Caio e Diego Alves ainda estão se recuperando de lesões.

Provável escalação do Flamengo hoje: Santos; Ronei, David Luiz, Pablo, Ayrton Lucas; Thiago Maia, Vidal, Everton Ribeiro; Arrascaeta (Everton Cebolinha), Gabigol e Pedro (Lázaro).

Próximos jogos

PALMEIRAS

Fluminense x Palmeiras – Sábado, 27/08 às 19h – Brasileirão

Athletico PR x Palmeiras – Terça-feira, 30/08 às 21h30 – Libertadores

FLAMENGO

São Paulo x Flamengo – Quarta-feira, 24/08 às 21h30 – Copa do Brasil

Botafogo x Flamengo – Domingo, 28/08 às 18h – Brasileirão

