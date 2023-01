Onde assistir jogo do Palmeiras hoje x Sampaio Corrêa na Copinha - 12/01/2023

Atual campeão da Copinha, o Palmeiras entra em campo nesta quinta-feira para chegar longe mais uma vez em busca do bicampeonato. O alviverde enfrenta o Sampaio Corrêa às 17h15 (horário de Brasília), no Estádio Anísio Haddad. Como assistir o jogo do Palmeiras? Confira todos os detalhes no texto a seguir.

Transmissão jogo do Palmeiras na Copinha hoje

O jogo do Palmeiras hoje na Copinha tem transmissão do SporTV e GloboPlay às 17h15 (Horário de Brasília).

Para a felicidade do torcedor, dá para assistir ao duelo entre Palmeiras e Sampaio Corrêa nesta quinta-feira através da TV paga em qualquer lugar no território nacional.

Somente quem é assinante pode assistir. O SporTV está disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky. Claro, Oi e a Vivo.

Como assistir o jogo do Palmeiras hoje no GloboPlay

Para aqueles que gostam de curtir tudo no celular ao vivo existe a opção do GloboPlay.

A plataforma de streaming está disponível somente para quem é assinante do produto. Ela retransmite as imagens do canal SporTV, ou seja, dá para assistir sem precisar ter a TV paga em casa.

Para quem é assinante GloboPlay e possui o canal em sua programação de conteúdo basta acessar a conta através do email e senha, procurar pelo canal na opção "Assista ao vivo" e sintonizar para assistir ao jogo.

Caso contrário, acesse o site do GloboPlay pelo navegador, procure o melhor pacote ao seu interesse e adquira a assinatura.

Palmeiras x Sampaio Corrêa

Atual campeão, o Palmeiras estreou na competição com o favoritismo ao seu lado. Pelo grupo 3, venceu o Juazeirense logo na primeira rodada (2x0). Depois, contra o América de Rio Preto, surpreendeu e ganhou (1x3), até fechar a fase de grupos na liderança sob a vitória contra o Rio Preto na terceira rodada (2x1).

Escalação do Palmeiras hoje: Natan; Henri, Thiago, Pedro Felipe, Vitor André; Edney, Vitinho, Allan; Kauan Santos, Thauan e Patrick.

Enquanto isso, o Sampaio Corrêa não entrou em campo na Copinha com o favoritismo do seu lado, mas conseguiu fazer uma boa campanha para obter a classificação até a segunda fase. Empatou com o Itabaiana na primeira rodada (2x2), venceu o Botafogo de São Paulo (1x2) e perdeu para o Atlético GO (1x0).

Escalação do Sampaio Corrêa hoje: Marlon; Vyctor, Ruan Pablo, Felipe, Lucas; Dimas, Claudio, Francisco Jailson, Adriano e Liedson.

Relembre o título do Palmeiras em 2022 na Copa São Paulo

O Palmeiras quebrou o tabu e conquistou o seu primeiro título da Copinha na última edição do torneio. Com a presença de Endrick, craque das categorias de base do clube, o Verdão tornou-se o campeão em 2022.

Na primeira fase o time garantiu a liderança com sete pontos, conquistados em duas vitórias e um empate. Na segunda fase venceu o Mauá em goleada, confirmando o passaporte para a etapa seguinte.

Já na terceira fase, o Palmeiras venceu o Atlético Goianiense, enquanto nas oitavas superou o Internacional. Pelas quartas de final, ganhou do Oeste e, por fim, derrotou o São Paulo na semifinal.

Contra o Santos, no Allianz Parque, o Palmeiras deitou e rolou ao anotar 4 a 0 e levantar o caneco dourado.

