Como assistir o jogo do Corinthians hoje online no celular ao vivo (21/08)

Após se classificar para a semifinal da Copa do Brasil, o Corinthians volta a jogar pelo Brasileirão neste domingo, 21 de agosto, para enfrentar o Fortaleza, a partir das 18h (Horário de Brasília), na Arena Castelão, pela 23ª rodada da competição. Para não perder nenhum lance, o torcedor quer saber como assistir o jogo do Corinthians hoje online pelo celular ou computador.

Com 24 pontos, o Fortaleza escapou da zona de rebaixamento e está na 15ª posição da tabela. Já o Corinthians vem na 4ª posição com 39 pontos, pronto para retomar a vice-liderança hoje.

Onde assistir o jogo do Corinthians hoje online

O jogo do Corinthians hoje vai passar no Premiere e GloboPlay, a partir das 18h, seis da tarde, pelo horário de Brasília.

Com transmissão para todos os estados do Brasil, a partida entre Fortaleza e Corinthians terá transmissão somente pelo Premiere, pay-per-view disponível em operadoras de TV por assinatura com narração de Luiz Carlos Jr. e comentários de Pedrinho, Richarlyson e PC Oliveira. Para obter o pacote de canais, o torcedor deve entrar em contato com a operadora ou acessar o site www.premiere.globo.com e encontrar o melhor pacote para o bolso, com valor entre R$ 59,90, até R$ 89,90.

Porém, existe também a opção de acompanhar o jogo do Corinthians hoje de maneira online. Pelo GloboPlay, plataforma de streaming para assinantes, o torcedor pode assistir em tempo real através do aplicativo para celular, tablet, computador ou na smart TV. O produto está disponível em pacotes, por valores que vão de R$ 24,90 e R$ 86,90.

Para acompanhar a retransmissão do jogo de futebol no GloboPlay, basta acessar o site www.globoplay.globo.com pelo computador ou, se preferir, acessar pelo próprio aplicativo.

Daí, o torcedor deve clicar no menu, que aparece no lado direito acima, com uma seta para baixo. Assim, clicar em “Entrar” se já for assinante ou, caso contrário, “Assine agora” com direito a escolher o melhor pacote.

Depois, basta rolar a página ou no próprio aplicativo do GloboPlay para encontrar a sessão de “Assista ao vivo”, onde estão todos os canais que a plataforma oferece. Ao verificar o Premiere, é só clicar na do jogo de hoje para torcer e vibrar pelo seu time do coração.

Quais os jogos que faltam para o Corinthians no Brasileirão?

O Corinthians já disputou no Campeonato Brasileiro da Série A o total de 22 jogos, ou seja, o primeiro turno da competição já foi enquanto faltam apenas 16 rodadas para o fim da temporada na primeira divisão.

O Timão faz uma boa temporada no Brasileirão, ocupando até aqui a 4ª posição com 39 pontos, totalizando onze vitórias, seis empates e cinco derrotas com 26 gols marcados e 21 sofridos. Por isso, o duelo contra o Fortaleza é importante para que o elenco alvinegro consiga retomar a vice-liderança.

Como visitante, o Timão soma quatro vitórias, quatro derrotas e três empates, o que significa que o Fortaleza pode tirar vantagem da irregularidade do elenco e, quem sabe, sair de campo com a vitória em seu favor.

Sob o comando de Vitor Pereira, o Corinthians tem a quarta defesa menos vazada do Brasileirão.

Próximos jogos do Fortaleza e Corinthians:

FORTALEZA:

São Paulo x Fortaleza – Domingo, 28/08 às 16h – Brasileirão

Fortaleza x Botafogo – Domingo, 04/09 às 16h – Brasileirão

CORINTHIANS:

Fluminense x Corinthians – Quarta-feira, 24/08 às 19h30 – Copa do Brasil

Corinthians x RB Bragantino – Sábado, 27/08 às 20h30 – Brasileirão

