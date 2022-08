Qual canal vai passar o jogo do Corinthians hoje (21/08)

Classificado na Copa do Brasil e prestes a retomar a vice-liderança do Brasileirão, o Corinthians enfrenta o Fortaleza neste domingo, 21 de agosto, a partir das 18 horas (Horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza. Em qual canal vai passar o jogo do Corinthians hoje é no Premiere, disponível somente em operadoras de TV por assinatura.

O Timão soma 39 pontos e está em 4º lugar, atrás do líder Palmeiras, vice Fluminense e o Flamengo na terceira posição. Já o Fortaleza aparece em 15º lugar com 24 pontos.

Qual canal vai passar o jogo do Corinthians hoje

O jogo do Corinthians hoje vai passar no Premiere e GloboPlay, a partir das 18h (Horário de Brasília). Procurando saber onde assistir ao jogo do Fortaleza e Corinthians hoje? Fique ligado no pay-per-view Premiere, disponível em todo o território nacional através de operadoras de TV por assinatura. Porém, o torcedor assinar por valor extar na mensalidade da operadora, indo de R$ 59,90, até R$ 89,90.

Para aquele torcedor que não tem a TV paga em casa, a melhor oportunidade é acompanhar através do GloboPlay, disponível somente para assinantes através da plataforma online. Por isso, o torcedor deve acessar o site www.globoplay.globo.com, escolher o melhor pacote de futebol e aí curtir.

O GloboPlay pode ser assistido não apenas pelo celular, como também no computador, pelo site ou aplicativo dentro do próprio sistema, ou no tablet e smart TV. Os valores são de R$ 24,90 até R$ 86,90.

Como está o Corinthians no Brasileirão 2022?

O Corinthians aparece na 4ª posiçaõ da tabela no Brasileirão 2022 com 39 pontos, somando onze vitórias, seis empates e cinco derrotas em 22 rodadas disputadas.

Sob o comando de Vitor Pereira desde o começo da temporada, o elenco alvinegro começou a sua campanha ocupando a liderança do Brasileirão, mas perdeu a força dentro de campo durante a competição, parando na vice-liderança atrás do rival Palmeiras. O aproveitamento do grupo paulista é de 59%, somando 26 gols marcados e 21 gols sofridos.

O grupo só alcança a segunda posição se vencer neste domingo, torcendo por derrotas do Flamengo para o Palmeiras. Na última rodada, o Timão perdeu para o Palmeiras no Derby.

Além disso, como visitante, o grupo coleciona 4 vitórias, quatro derrotas e três empates.

Prováveis escalações do jogo do Fortaleza x Corinthians

O time do Fortaleza, sob o comando de Juan Pablo Vojvoda, possui desfalques importantes em seu plantel de jogadores. Marcelo Benevenuto, Zé e Thiago Galhardo estão suspensos, enquanto Lucas Crispim e Tinga continuam em trabalho de recuperação no departamento médico.

Provável escalação do Fortaleza: Fernando Miguel; Britez, Ceballos, Titi; Juninho Capixaba, Ronald, Lucas, Romarinho; Moisés, Romero e Robson.

O técnico Vitor Pereira tem na próxima semana o confronto da Copa do Brasil e, por isso, deve poupar os seus principais jogadores tanto da defesa como do ataque. Já Bruno Melo, Maycon e Paulinho seguem indisponíveis.

Provável escalação do Corinthians: Cássio; Léo Mana, Bruno Mendez, Raul Gustavo, Lucas Piton; Cantillo, Roni, Giuliano; Gustavo Mosquito, Júnior Moraes e Róger Guedes.

Próximo jogo do Fortaleza e Corinthians:

FORTALEZA:

São Paulo x Fortaleza – Domingo, 28/08 às 16h – Brasileirão

Fortaleza x Botafogo – Domingo, 04/09 às 16h – Brasileirão

CORINTHIANS:

Fluminense x Corinthians – Quarta-feira, 24/08 às 19h30 – Copa do Brasil

Corinthians x RB Bragantino – Sábado, 27/08 às 20h30 – Brasileirão

