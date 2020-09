Corinthians x Botafogo se enfrentam hoje, às 19h, Na Neo Química Arena, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Desse modo, após vencer o Goiás fora de casa no meio de semana, os alvinegros buscam embalar na competição. Por sua vez, o Botafogo busca o segundo triunfo neste Brasileirão, visto que, os cariocas venceram apenas o Atlético Mineiro até o momento.

O Fogão registra outros 4 empates, e uma derrota. Com sete pontos, é o 17o, primeiro clube na zona de rebaixamento. O Corinthians, com oito pontos e um jogo à menos, é o nono colocado. Ademais, são duas vitórias, dois empates e duas derrotas.

Dono do pior ataque do Brasileiro, juntamente com Grêmio e Coritiba, ambos com quatro gols marcados, o Botafogo deve travar uma partida de bastante marcação com o Corinthians, principalmente no meio-campo de jogo. No gol, Cássio e Gatito Fernández fizeram boas partidas na rodada passada, e, dessa forma, possuem a confiança de suas torcidas. No ataque, os dois clubes seguem promovendo alterações. Sendo assim, devem esbarrar nos setores defensivos, que se repetem. O Botafogo cedeu apenas 5 gols aos adversários e ao lado de outras equipes, e detém a terceira melhor defesa do torneio, ao passo que o Corinthians levou oito gols na competição, e assim como em outros setores do campo, busca ajustar-se.

Onde assistir?

O Premiere transmite Corinthians x Botafogo para todo o Brasil. Com narração de Jader Rocha, aos comentários de Pedrinho e Ricardinho.

Desfalques no Corinthians x Botafogo

Pelo Corinthians, Léo Santos, em transição de lesão, é desfalque, bem como, Roni Moura, com dores no joelho. Pelo Botafogo, Fernando com COVID-19, não joga. Luís Henrique, Marcinho, Pedro Raul, bem como Victor Luís, ambos por motivos de lesão, estão fora. Desse modo, com Pedro Raul lesionado, o marfinense Kalou, deve ser titular no ataque visitante.

Quem joga no duelo Corinthians x Botafogo?

Desse modo, o Corinthians deve ser:

Cássio

Fágner

Gil

Danilo Avelar

Lucas Piton

Camacho

Cantillo

Luan

Ramiro

Gustavo Mosquito

Jô

Ao passo que o Botafogo deve entrar em campo com:

Gatito

Marcelo Benevenuto

Foster

Kanu

Kelvin

Caio Alexandre

Guilherme Santos

Honda

Bruno Nazário

Matheus Babi

Kalou

Quem apita Corinthians x Botafogo?