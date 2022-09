Corinthians feminino campeão brasileiro 2022: como foi a conquista

O Corinthians feminino é campeão do Campeonato Brasileiro de 2022. A temporada chegou ao fim com a conquista do tetracampeonato contra o Internacional em 24 de setembro, na Neo Química Arena. Com grandes talentos e recorde de público, veja a conquista do Corinthians feminino campeão brasileiro 2022 e os gols.

Corinthians feminino campeão brasileiro 2022

Com recorde de público na modalidade, o Corinthians venceu o Internacional e conquistou o tetra do Brasileirão Feminino. Com 41.070 torcedores na Neo Química Arena, a final tornou-se o jogo de maior público e a maior renda na história do futebol feminino no Brasil e na modalidade sul-americana.

No primeiro confronto da final no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, Millene marcou para as anfitriãs enquanto Jheniffer deu a igualdade para a equipe alvinegra. Com o resultado, a busca pelo título estava em aberto.

Na volta, as jogadoras alvinegras receberam as coloradas para uma disputa acirrada. Gabi Zanotti abriu o placar com apenas 2 minutos no primeiro tempo, mas o gol foi anulado pelo VAR. Em seguida, Sorriso, do Inter, marcou aos 13 minutos e deu a vantagem para as visitantes.

O Timão conseguiu se recuperar aos 22 minutos com Jaqueline. Mesmo atrás do placar, as Brabas passaram a dominar a partida e conseguiram se recuperar do sufoco proposto pelo Inter. No finalzinho da etapa, as jogadoras corintianas ainda tiveram tempo para ampliar o resultado.

No segundo tempo, Vic precisou de um minuto para marcar o terceiro do Corinthians. Com pressão total, só deu as anfitriãs em campo, com o quarto gol do Corinthians aos 46 minutos com Jhennifer. Placar de 4 a 1, o Corinthians feminino campeão brasileiro 2022 tornou-se realidade com o tetracampeonato.

Confira todos os gols da partida entre Corinthians e Internacional no Brasileiro Feminino.



Títulos do Corinthians Feminino na história

O Corinthians é a grande potência do futebol feminino hoje no Brasil. São quatro títulos do Campeonato Brasileiro, três na Libertadores da América e também três no Paulistão Feminino.

Os títulos são respostas de grandes investimentos feitos por parte do clube alvinegro. Centro de treinamento, patrocínios, propagandas e campanhas são realizadas para manter o elenco feminino em alto nível. Desde então, as Brabas já venceram cinco competições na modalidade.

O setor especial no clube foi fundado em 2016, e desde então ganha destaque no cenário feminino. Destaque para jogadoras com convocações até a Seleção Brasileira, dispostas a representarem o país da melhor forma possível.

Confira todos os títulos do Corinthians Feminino conquistados até hoje.

Libertadores da América – 3 títulos (2017, 2019 e 2021)

Brasileirão Série A – 4 títulos (2018, 2020, 2021 e 2022)

Paulistão – 3 títulos (2019, 2020 e 2021)

Copa do Brasil – 1 título (2016)

Rosario Cup – 1 título (2018)

