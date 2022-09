Saiba como assistir o debate do SBT com candidatos a presidência online, de graça e ao vivo - Foto: Reprodução/Instagram/@jairmessiasbolsonaro/Divulgação/Assessoria Simone Tebet

Debate vai ser realizado entre presidenciáveis depois do programa Raul Gil.

Como assistir o debate do SBT hoje ao vivo com candidatos a presidência

Os candidatos a presidência vão participar de um debate no SBT. Este será o penúltimo debate antes da população ir às urnas no primeiro turno das eleições 2022. Para quem quer saber como assistir o debate do SBT ao vivo, será possível acompanhar a série de perguntas e respostas dos presidenciáveis pela TV aberta, a cabo e também internet.

O debate do SBT vai começar às 18h15 neste sábado (24), após o programa Raul Gil, segundo a programação oficial da emissora. Para acompanhar ao vivo será possível escolher entre várias opções. Além da televisão, o SBT disponibilizará o conteúdo online com sua plataforma streaming. A CNN Brasil também transmitirá, além do Estadão.

O pool de veículos que organiza o debate é composto pelo SBT, a CNN Brasil, o Estadão, a Rádio Eldorado, a Veja e a Rádio Nova Brasil. É esperado a presença dos candidatos Jair Bolsonaro (PL), Ciro Gomes (PDT), Soraya Thronicke (União Brasil), Padre Kelmon, (PTB), Felipe d’Ávilla (Novo) e Simone Tebet (MDB). Lula (PT) não participará.

Como assistir o debate do SBT hoje online

Para quem prefere a praticidade, é possível como assistir o debate do SBT apenas ligando a sua televisão e sintonizando no canal de Silvio Santos.

Já aos que não tem um aparelho de televisão disponível em casa ou preferem acompanhar pela internet usando um celular, computador ou qualquer outro tipo de dispositivo, a opção é o SBT Vídeos. A plataforma streaming da emissora permite que você assista a programação do canal em tempo real, sem pagar nada por isso.

O cadastro na plataforma é exigido apenas para quem quer assistir as novelas e programas do canal, a programação ao vivo não exige login e senha. Por isso, o passo a passo é o seguinte:

1 – Acesse o endereço: https://www.sbtvideos.com.br/

2 – Clique em “ao vivo” na lateral esquerda da aba superior no horário do debate

3 – Pronto! Não precisa fazer mais nada, é só se preparar para conferir o debate

CNN Brasil

Para quem TV a cabo em casa, a CNN Brasil também é uma opção. O canal faz parte do pool de veículos que organiza o evento e por isso também transmitir o debate ao vivo e na íntegra. Nas principais redes do país, o número do canal é:

Cabo Telecom – Canal 21 SD

Claro TV – Canal 77 SD e 577 HD

Guigo TV – Transmissão via IP

Network Telecom – Canal 203 HD

Oi TV – Canal 77 SD e 577 HD

RCA TV – Canal 577

SKY – Canais 577 HD e 77 SD

TCM Telecom – Canais 77 SD e 577 e HD

Telecab – Canal 69

Vivo – Canais 77 SD e 577 HD

No entanto, quem não é assinante de TV paga também poderá como assistir o debate do SBT com a transmissão da CNN, só que pela internet. Há duas opções, assistir ao vivo pelo site oficial da emissora ou conferir tudo mais tarde pelo Youtube.

Como assistir o debate do SBT pelo site da CNN:

1 – É só acessar https://www.cnnbrasil.com.br/ao-vivo/

2 – Clicar no vídeo que aparece no começo da tela

3 – Você precisará assistir uma propaganda para liberar o conteúdo e pronto

Como assistir o debate do SBT pelo Youtube da CNN:

A CNN Brasil já disponibilizou o vídeo que fará a transmissão do debate pelo Youtube. No entanto, ele não será ao vivo e está marcado para às 23h45. Por enquanto, o vídeo está com contagem regressiva. Você pode apertar o botão “receber notificações” para ser informado quando o vídeo for ao ar.

Estadão

Quem quer saber como assistir o debate do SBT pela internet também pode usar o canal no Youtube do Estadão. A transmissão do jornal será a partir das 18h30 e mostrará o debate ao vivo.

Para acompanhar não é necessário ser assinante do Estado de São Paulo e nem ter conta no Youtube.

1 – Acesse o canal oficial do portal no Youtube ou clique direto no vídeo abaixo

2 – Você pode apertar o botão “receber notificações” para ser avisado do início da transmissão se quiser

Próximo debate presidencial será na Globo

Depois de como assistir o debate do SBT neste sábado (24), o próximo e último debate presidencial antes do primeiro turno das eleições 2022 será na TV Globo, no dia 29 de setembro, próxima quinta-feira. Será possível acompanhar tudo ao vivo pelo G1, TV Globo ou a Globoplay.

De acordo com a programação oficial da emissora, o debate será realizada às 22h30, depois da novela Pantanal. A previsão do canal é que o debate dure cerca de três horas e termine apenas na madrugada de sexta-feira, por volta da 01h40.

Segundo O Globo, é aguardada a presença de sete candidatos a presidência: Lula (PT), Jair Bolsonaro (PL), Simone Tebet (MDB), Ciro Gomes (PDT), Padre Kelman (PTB), Soraia Thronicke (União Brasil) e Felipe d’Avila (Novo).

A população irá às urnas no dia 2 de outubro, domingo.

