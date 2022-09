Cruzeiro volta à Série A de 2023 após três anos de crise

Elenco mineiro venceu o Vasco por 3 a 0 no Mineirão e garantiu-se novamente na elite do Brasileirão

Festa azul no Mineirão! Depois de três anos com muita luta, o Cruzeiro volta à Série A do Brasileirão! O elenco venceu o Vasco na noite desta quarta-feira, 21 de setembro, por 3 a 0 no Estádio Mineirão, e garantiu matematicamente o retorno até a elite do Brasileirão para a temporada que vem.

Pode comemorar torcedor mineiro, porque o Cruzeiro volta à Série A do Campeonato Brasileiro e agora de maneira oficial! O elenco azul venceu o Vasco nesta quarta-feira, pela 31ª rodada da competição, no Mineirão, e garantiu o resultado matematicamente para subir até a elite do futebol brasileiro.

Líder da Série B com 68 pontos, o grupo comandado por Paulo Pezzolano garantiu a vantagem de 23 pontos e, por isso não pode mais ser alcançado. O Cruzeiro venceu até aqui vinte partidas, empatou oito e perdeu em apenas três jogos, com 44 gols marcados e 16 sofridos.

Além de ter os melhores números na temporada, o Cruzeiro também é a melhor campanha, com o melhor ataque, defesa e o melhor conjunto como mandante entre resultados.

Em dezembro do ano passado, Ronaldo Fenômeno confirmou a compra do clube. Desde então, investe desde novos jogadores até a diretoria, para evitar uma nova crise. Nas redes sociais, o gestor comemorou o retorno do Cruzeiro para a Série A do Brasileirão na temporada que vem.

Mesmo já garantido, o Cruzeira ainda precisa cumprir os jogos que faltam para conquistar o título da Série B na temporada.

💙 VOLTAMOS 💙 — Ronaldo Nazário (@Ronaldo) September 22, 2022

Cruzeiro foi rebaixado em 2019

O ano era 2019. O cruzeirense viveu um grande pesadelo ao ser ameaçado pela possibilidade de ser rebaixado pela primeira vez até a segunda divisão.

O Cruzeiro estreou com derrota para o Flamengo. Depois, sob o comando de Mano Menezes, somou duas vitórias seguidas nas rodadas seguintes, até somar onze rodadas sem vencer. O torcedor mineiro já não sabia mais o que esperar do clube dentro de campo, já que as chances aumentavam cada vez mais.

Última rodada, duelo contra o Palmeiras no Mineirão. O placar de 2 a 0 ao alviverde praticamente carimbou o rebaixamento do time azul pela primeira vez em sua história, o maior pesadelo do elenco.

Terminou na 17ª posição com 36 pontos, em aproveitamento de apenas 31%. Foram sete vitórias, quinze empates e dezesseis derrotas, desempenho que identifica o verdadeiro problema que levou a Raposa até a Série B do Campeonato Brasileiro.

O Cruzeiro jogou a Série B nos anos de 2020, 2021 e 2022. No primeiro ano, com punição para cumprir e uma grande crise na diretoria, terminou o ano em 11º lugar.

Em 2021, mais uma vez ficou fora da zona de classificação ao garantir-se em 14º lugar. Em 2022, por fim, com a ajuda financeira de Ronaldo Fenômeno, o sonho do acesso se tornou realidade.

Qual é o próximo jogo do Cruzeiro?

O Cruzeiro entra em campo apenas na próxima quarta-feira, 28 de setembro, para enfrentar a Ponte Preta, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, a partir das 19h (Horário de Brasília).

A partida é válida pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Mesmo já classificado para a elite do futebol brasileiro, a Raposa vai buscar os três pontos para se garantir

Ponte Preta x Cruzeiro

Quarta-feira, 28/09 às 19h (Horário de Brasília), no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas

Onde assistir: Premiere e GloboPlay

