Faltam 5 jogos para o Botafogo no Brasileirão; veja tabela

Botafogo perdeu a liderança do Brasileirão pela primeira vez desde abril, mas ainda restam cinco jogos que podem mudar os rumos do campeonato. O time volta para o campo dia 23 de novembro.

Saiba quantas rodadas para acabar o Brasileirão

Próximos jogos do Botafogo no Brasileirão

Assim que a data FIFA acabar, o Botafogo volta a jogar na próxima quinta-feira, 23 de novembro, contra o Fortaleza em partida atrasada da 29ª rodada do Brasileirão. O embate começa às 19h (de Brasília) na Arena Castelão, em Fortaleza, com transmissão ao vivo do Premiere.

Além do Fortaleza, o Glorioso terá outros quatro compromissos a cumprir na reta final do Brasileirão: Santos em casa, Coritiba fora, Cruzeiro em casa e Internacional fora. Vice-líder com 62 pontos, o time carioca tem que vencer todos os jogos custe o que custar, além de torcer por tropeço do Palmeiras, Grêmio e RB Bragantino.

A campanha do Botafogo no primeiro turno foi excelente no Brasileirão. O elenco venceu 15 partidas, empatou duas e perdeu também duas, com 47 pontos, dono do melhor ataque e defesa menos vazada. Porém, a saída do treinador Luis Castro e a queda de atletas como Tiquinho Soares fez o Alvinegro perder a vantagem de 13 pontos, conquistada no primeiro turno.

Últimos jogos do Botafogo em 2023

Faltando cinco jogos para o fim do Brasileirão, o Botafogo tem chances de ser campeão brasileiro após 28 anos.

29ª rodada do Brasileirão:

Fortaleza x Botafogo

Data: quinta-feira, 23/11 às 19h (de Brasília)

Local: Arena Castelão, em Fortaleza

Onde assistir: Premiere

35ª rodada do Brasileirão

Botafogo x Santos

Data: domingo, 26/11 às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro

Onde assistir: Globo e Premiere

36ª rodada do Brasileirão

Coritiba x Botafogo

Data: quarta-feira, 29/11 às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba

Onde assistir: Premiere

37ª rodada do Brasileirão:

Botafogo x Cruzeiro

Data: domingo, 03/12 com horário indefinido

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro

Onde assistir: Premiere

38ª rodada do Brasileirão:

Internacional x Botafogo

Data: quarta-feira, 06/12 com horário indefinido

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre

Onde assistir: Premiere

Relembre quando foi a última vez que o Botafogo foi campeão brasileiro