Final: veja os jogos da última rodada da Série B do Brasileirão

A última rodada da Série B do Brasileirão em 2023, responsável por definir quem conquista o acesso até a elite do futebol e quem será rebaixado para a terceira divisão, está marcada para o próximo sábado, 25 de novembro, com a bola rolando no mesmo horário todos os confrontos. Confira o que está em jogo na última rodada.

Tabela da última rodada da Série B do Brasileirão

Como manda a tradição, todos os dez jogos da última rodada da Série B do Brasileirão são realizados no mesmo dia e horário, às 17h (de Brasília). As últimas duas vagas para a Série A serão distribuídas, assim como a definição das equipes que serão rebaixadas para a divisão inferior.

O destaque fica para os confrontos de Ituano, Novorizontino, Mirassol, Juventude, Vila Nova, Atlético GO, Tombense e Chapecoense.

Ponte Preta x CRB

De um lado, a Ponte Preta briga para escapar da degola enquanto o CRB apenas cumpre tabela. Como o duelo vai ser em Campinas e o resultado pode significar um possível rebaixamento para a Macaca, a equipe da casa leva vantagem.

Com 39 pontos em 16º lugar, a Ponte Preta é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Com dois ponto a mais do que o Tombense, o elenco ainda tem 29.2.% de chances de ser rebaixada, segundo o estudo do Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais). Para escapar, precisa vencer o último jogo e torcer por tropeços do Tombense, Chapecoense e Sampaio Corrêa.

O CRB, 9º colocado com 57 pontos, já está garantido na próxima temporada da Série B e por isso não briga por mais nada. O último jogo da tabela serve apenas para cumprir tabela e quem sabe fechar a sua participação em uma melhor colocação.

Sábado, 25/11

Horário: 17h

Local: Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas

Onde assistir: Premiere

Atlético GO x Guarani

O duelo entre Atlético Goianiense e Guarani é um dos mais aguardados da última rodada porque o Atlético Goianiense tem 29.8% de chances de conquistar o acesso, conforme o Departamento de Matemática da UFMG, enquanto o Guarani está fora da briga.

Em 5º lugar com 61 pontos, o Dragão chega para brigar logo após ser derrotado pelo Mirassol. Para carimbar o passaporte para a primeira divisão nacional o clube precisa ganhar no sábado e torcer por tropeço do Juventude e Vila Nova. Se esse cenário não acontecer, o Atlético permanece na Série B.

O Guarani, por outro lado, chegou a ser cotado como concorrente pelo acesso, mas como perdeu para o ABC na penúltima rodada não tem mais chances. O time está em 10º lugar com 57 pontos.

Atlético GO x Guarani

Sábado, 25/11

Horário: 17h

Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia

Onde assistir: Premiere

Avaí x Ituano

O confronto entre Avaí e Ituano não tem briga por acesso ou rebaixamento, são apenas duas equipes que asseguraram a permanência na Série B do Brasileirão e agora vão disputar apenas por uma melhor colocação.

O Avaí, em 13º lugar com 43 pontos, contabiliza 10 vitórias, 13 empates e 14 derrotas enquanto o Ituano, em 14º, soma 41 pontos em nove vitórias, 14 empates e 14 derrotas na temporada. O elenco paulista chegou a correr o risco de ser rebaixado, mas conseguiu se recuperar após o empate contra a Chapecoense e o triunfo diante do Sampaio Corrêa.

Como joga em casa, o Avaí deve levar vantagem contra o Ituano para conquistar os três pontos.

Avaí x Ituano

Sábado, 25/11

Horário: 17h

Local: Estádio Ressacada, em Florianópolis

Onde assistir: Premiere

Botafogo SP x Londrina

O Botafogo de Ribeirão Preto recebe o já rebaixado Londrina no sábado, às 17h, no Estádio Santa Cruz para o duelo da última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O time paulista não briga por mais nada na competição, assim como o paranaense.

Com 47 pontos em 12º lugar, o Botafogo cumpriu o seu objetivo: escapar da zona de rebaixamento e afastar o fantasma da terceira divisão. O elenco comandado pelo técnico José Leão anotou três triunfos na reta final e subiu na classificação, sem dar chances para os rivais comemorarem.

Já o Londrina, penúltimo na tabela com 28 pontos, está com o rebaixamento confirmado. O clube não vence há sete partidas, com seis vitórias, 10 empates e 21 derrotas na temporada. Mesmo se vencer o Botafogo, o time do Paraná não consegue uma melhor colocação.

Botafogo SP x Londrina

Sábado, 25/11

Horário: 17h

Local: Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto

Onde assistir: Premiere

Novorizontino x Criciúma

O confronto entre Novorizontino, candidato ao acesso, e o Criciúma, já garantido na primeira divisão, é um dos mais aguardados no encerramento da temporada. Após vencer o Londrina na penúltima rodada, o clube do noroeste paulista subiu para 32.0% quando o assunto é probabilidade de acesso, conforme dados do Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais).

Com 60 pontos em 6º lugar, o Novorizontino tem vantagem no número de vitórias contra o Mirassol e Sport, por isso só precisa ganhar do Criciúma e torcer por tropeço do Juventude, Vila Nova e Atlético Goianiense. Se empatar, vai ter que esperar derrota dos times goianos na última rodada

O Criciúma, por outro lado, ocupa a vice-liderança com 64 pontos. O elenco catarinense já está classificado para a Série A do Campeonato Brasileiro e só briga para se manter na posição.

Novorizontino x Criciúma

Sábado, 25/11

Horário: 17h

Local: Estádio Jorge de Biasi, em Novo Horizonte

Onde assistir: Premiere

Sport x Sampaio Corrêa

Sport e Sampaio Corrêa chegam na última rodada sob perspectivas e objetivos completamente diferentes. O clube de Pernambuco vê um cenário praticamente impossível para retornar à elite, mas mantém viva a sua esperança enquanto o time de São Luís quer escapar do doloroso rebaixamento.

Com 60 pontos em 8ª posição, o Sport tem apenas 20.1% de chances de subir para a Série A, conforme o estudo atualizado diariamente do Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais). O Leão da Ilha precisa vencer o seu jogo e torcer por tropeço de todos os rivais que estão à sua frente na tabela.

O Sampaio Corrêa, por outro lado, aparece em 15ª posição com 39 pontos, com 22.1% de possibilidade de acabar rebaixado para a Série C, segundo os Matemáticos da UFMG. A vitória contra o Avaí na penúltima rodada colocou o elenco em uma melhor situação, mas ele ainda depende de si mesmo para se salvar.

Se o Sampaio perder e a Ponte Preta, Tombense ou Chapecoense vencerem, o grupo do Maranhão pode ser rebaixado.

Sport x Sampaio Corrêa

Sábado, 25/11

Horário: 17h

Local: Ilha do Retiro, em Recife

Onde assistir: Premiere

Ceará x Juventude

O Ceará recebe o Juventude no próximo sábado, no Estádio Presidente Vargas, para o último jogo de ambos na temporada. O time da casa já está garantido na próxima edição da Série B e não briga por mais nada, enquanto o Juventude está perto de retornar à elite do futebol brasileiro.

Com 50 pontos em 11º lugar, o Ceará é uma das grandes decepções da temporada. O time anotou apenas 13 vitórias, 11 empates e 13 derrotas e não conseguiu brigar pelo acesso, mas assegurou a sua vaga para a Série B do ano que vem, sem o medo de cair para a terceira divisão.

O Juventude, por outro lado, está muito perto de voltar para a Série A. Em terceiro lugar com 62 pontos, o time gaúcho só depende de si mesmo para comemorar, precisando da vitória ou, em caso de empate, torcer por tropeço do Vila Nova, Atlético GO e os outros concorrentes.

Se perder, o Juventude ainda terá chances se os outros times perderem na rodada.

Ceará x Juventude

Sábado, 25/11

Horário: 17h

Local: Estádio Presidente Vargas, em Ceará

Onde assistir: Premiere

Chapecoense x Vitória

O atual campeão Vitória, assegurado na elite do ano que vem do Brasileirão, visita a Chapecoense no sábado para fechar a sua participação. Enquanto o tem baiano entra em campo 'de ressaca' após a festa do título, a Chape vai buscar a vitória para se manter na segunda divisão.

A situação, no entanto, não é das melhores para a equipe catarinense. Em 18º lugar com 37 pontos, na zona de rebaixamento, precisa vencer o Vitória e torcer por tropeços de Sampaio Corrêa, Ponte Preta e Tombense para, aí, ter chances de permanecer na segunda divisão.

Conforme o estudo do Departamento de Matemática da UFMG, a Chapecoense tem 77.5% de chances de ser rebaixada, visto que joga contra o atual campeão e dono da melhor campanha na Série B do Brasileirão.

Chapecoense x Vitória

Sábado, 25/11

Horário: 17h

Local: Arena Condá, em Chapecó

Onde assistir: Premiere

Tombense x Mirassol

Outro confronto que é muito aguardado por torcedor é Tombense e Mirassol, equipes com diferentes prioridades no campeonato. O clube mineiro, anfitrião da partida, fará de tudo para conquistar os três pontos e assim escapar do rebaixamento enquanto o time do noroeste paulista quer a vitória para se manter vivo na disputa pelo acesso.

O Tombense tem 71.1% de chances de ser rebaixado, de acordo com o Departamento de Matemática da UFMG. Primeiro na zona de rebaixamento, 17º lugar com 37 pontos, o elenco tem que ganhar do Mirassol e torcer por derrota do Sampaio Corrêa e Ponte Preta na última rodada para se esquivar. Caso contrário, é rebaixado.

O Mirassol, em 7ª posição com 60 pontos, está empatado em pontos com Novorizontino, mas em desvantagem no quesito número de vitórias. Com 17.0% de probabilidade de acesso, o time paulista precisa vencer o Tombense e torcer por tropeço dos quatro rivais que estão à sua frente na tabela.

Tombense x Mirassol

Horário: 17h

Local: Estádio Antônio Guimarães de Almeida, em Tombos

Onde assistir: Premiere

ABC x Vila Nova

O já rebaixado ABC recebe o Vila Nova, candidato ao acesso, no sábado, pela última rodada da Série B do Brasileirão, no Frasqueirão, em Natal. Não há dúvidas de que o time goiano é o grande favorito aos três pontos, mas o ABC pode surpreender.

Lanterna da classificação com 25 pontos, o ABC não briga por mais nada na temporada. Por outro lado, o Vila Nova se mantém com 44.9% de chances de subir para a elite do Brasileirão, segundo dados do Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais).

Com 61 pontos em 4º lugar, o Tigre só precisa vencer o ABC para confirmar o acesso. Se empatar, terá que torcer por tropeços dos outros concorrentes, menos do Juventude.

ABC x Vila Nova

Horário: 17h

Local: Estádio Frasqueirão, em Natal

Onde assistir: Premiere

