Flamengo x Fluminense sub 17 hoje: onde assistir e horário (16/08)

Pela terceira rodada do Brasileirão, o clássico entre Flamengo x Fluminense sub 17 hoje está marcado para começar às 15h15 (Horário de Brasília), nesta terça-feira, 16 de agosto. O palco do confronto será o Estádio da Gávea, no Rio de Janeiro e terá transmissão ao vivo.

Pelo grupo B, o Flamengo soma 4 pontos na vice-liderança, somando uma vitória e um empate. Já o tricolor carioca aparece na 5ª posição da tabela com 4 pontos também, mas desvantagem no saldo de gols.

Onde assistir jogo do Flamengo x Fluminense sub 17 hoje

O jogo do Flamengo x Fluminense sub 17 hoje terá transmissão no SporTV, a partir das 15h15 (horário de Brasília).

Com transmissão nacional, o canal será o responsável por exibir as emoções do clássico carioca nesta terça-feira, disponível somente em operadoras de TV por assinatura. O torcedor deve obter a emissora em sua programação pela mensalidade.

Outra opção é acompanhar através do streaming Globo Play. A plataforma retransmite para assinantes o confronto ao vivo, encontrado no aplicativo de celular, tablet, computador e smart TV.

Data: Terça-feira, 16/08/2022

Horário: 15h15 (horário de Brasília)

Local: Estádio da Gávea, no Rio de Janeiro

Arbitragem: Alex Gomes Stefano

Onde assistir: SporTV e Globo Play

Quem é o líder do Brasileirão sub 17?

Vinte equipes disputam o Campeonato Brasileiro Sub 17, a categoria de base no futebol brasileiro. Divididas em dois grupos de dez, A e B, disputam a primeira fase em turno único por 9 rodadas por pontos corridos.

Cada vitória vale 3 pontos, enquanto o empate apenas 1 para os dois times. Ao fim do primeiro turno, os quatro primeiros de cada grupo avançam para as quartas de final. O chaveamento define os confrontos da seguinte maneira: 4º B x 1ª A, 3ª A contra 2º B e assim por diante.

Confira a classificação dos grupos do Brasileirão Sub 17.

GRUPO A

1 Athletico – 6 pontos

2 Santos – 4 pontos

3 Internacional – 4 pontos

4 São Paulo – 3 pontos

5 Palmeiras – 3 pontos

6 RB Bragantino – 3 pontos

7 Grêmio – 3 pontos

8 Atlético GO – 1 ponto

9 Corinthians – 1 ponto

10 Chapecoense – 0 ponto

GRUPO B

1 Atlético MG – 6 pontos

2 Flamengo – 4 pontos

3 Botafogo – 4 pontos

4 Vasco – 4 pontos

5 Fluminense – 4 pontos

6 Cruzeiro – 3 pontos

7 Ceará – 1 ponto

8 América MG – 1 ponto

9 Fortaleza – 0 ponto

10 Bahia – 0 ponto

