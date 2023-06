Confronto será exibido na TV aberta e no canal pago, além do serviço de streaming nesta quarta-feira

Fluminense x Atlético: horário do jogo do Fluminense no Brasileirão – 21/06

O Fluminense recebe o Atlético Mineiro no Estádio Municipal General Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, para confronto da 11ª rodada do Brasileirão às 21h30 nesta quarta-feira. O jogo do Fluminense hoje tem transmissão na TV aberta por isso saiba como assistir ao vivo.

Esta é a primeira rodada após o fim da Data FIFA do mês de junho.

Por que o jogo do Fluminense vai ser em Volta Redonda?

O Fluminense recebe o Atlético em Volta Redonda, no Estádio Municipal General Raulino de Oliveira, porque o Maracanã passa por extrema recuperação do gramado após a agenda lotada de jogos no Campeonato Brasileiro.

Como o Tricolor não tem estádio, decidiu mandar o confronto para Volta Redonda, onde possui retrospecto positivo, além de ser próximo da capital, sem problemas de logística para os torcedores.

De acordo com o portal Terra, são 48 partidas disputadas no Raulino de Oliveira, com 27 vitórias, 11 empates e apenas dez derrotas, além e 83 gols marcados e 59 sofridos contra adversários diversos.

Globo vai transmitir o jogo do Fluminense hoje?

A Globo transmite na TV aberta o jogo do Fluminense contra o Galo nesta quarta-feira. O duelo começa às 21h30, horário de Brasília, no Estádio Municipal General Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

Gustavo Villani narra a partida ao lado de Fábio Junior e Junior com a cobertura para todo o Brasil, menos para os estados de SP, BA, PR e MS.

Quem já está acostumado pode ver no Premiere, com narração de Daniel Pereira e comentários de Grafite e Paulo César Vasconcellos. A assinatura avulsa do pay-per-view está disponível em www.premiere.globo.com por R$ 59,90 ao mês.

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Municipal General Raulino de Oliveira, em Volta Redonda

Onde assistir jogo do Fluminense hoje: Globo, Premiere e GloboPlay

Como vem Fluminense x Atlético MG para o jogo?

O confronto entre Fluminense e Atlético é o mais equilibrado da rodada. Os dois times brigam na parte de cima da classificação do Brasileirão, onde apenas um ponto os separa.

O Atlético é o quarto colocado com 18 pontos, somados em cinco vitórias, três empates e duas derrotas, vindo de empate com o RB Bragantino dentro de casa. O clube anunciou Felipão como novo treinador, mas hoje é o interino Lucas Gonçalves quem vai comandar o grupo de jogadores.

Do lado do Fluminense, o elenco de Fernando Diniz vem de empate com o Goiás, fora de casa, pela rodada do Brasileirão. É o quinto colocado com 17 pontos somados em cinco vitórias, dois empates e três derrotas. Além de lutar pelo título do torneio nacional, o Tricolor também quer a vaga nas oitavas de final da Libertadores.

Escalação do Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo, Marcelo; Thiago Santos, Martinelli, Lima, Paulo Henrique Ganso; Keno e Germán Cano (Técnico: Fernando Diniz).

Escalação do Atlético MG: Everson; Mariano, Lemos, Jemerson, Guilherme Arana; Battaglia, Edenilson, Zaracho; Pavón, Paulinho e Hulk (Técnico: interino Lucas Gonçalves).

