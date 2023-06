Vai voltar: tabela de jogos da próxima rodada do Brasileirão 2023

Equipes voltam a competir a primeira divisão do futebol na quarta, com dez partidas na rodada

Com o fim da Data FIFA, as equipes se preparam para a próxima rodada do Brasileirão da Série A. Com os amistoso entre as seleções, o campeonato foi paralisado por duas semanas por decisão da CBF para evitar desfalques entre os times que cederam jogadores. Confira quais são os próximos jogos e onde assistir cada um deles.

Quais são os jogos da próxima rodada do Brasileirão 2023?

A rodada 11 começa na quarta-feira, 21 de junho, com cinco jogos no período da noite. Saiba quais são as partidas da próxima rodada do Brasileirão e todos os detalhes de cada um deles.

QUARTA-FEIRA, 21 DE JUNHO | próxima rodada do Brasileirão 2023

São Paulo x Athletico Pr

Horário: 19h

Local: Estádio do Morumbi

Onde assistir: SporTV e Premiere

Cruzeiro x Fortaleza

Horário: 19h

Local: Estádio do Mineirão

Onde assistir: Premiere

Santos x Corinthians

Horário: 20h

Local: Estádio Vila Belmiro

Onde assistir: Premiere

Fluminense x Atlético MG

Horário: 21h30

Local: Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda

Onde assistir: Globo e Premiere

Bahia x Palmeiras

Horário: 21h30

Local: Arena Fonte Nova

Onde assistir: Globo e Premiere

QUINTA-FEIRA, 22 DE JUNHO | próxima rodada do Brasileirão 2023

Grêmio x América MG

Horário: 19h

Local: Arena do Grêmio

Onde assistir: SporTV e Premiere

Cuiabá x Botafogo

Horário: 20h

Local: Arena Pantanal

Onde assistir: Premiere

Coritiba x Internacional

Horário: 20h

Local: Estádio Couto Pereira

Onde assistir: Premiere

Vasco x Goiás

Horário: 20h

Local: Estádio São Januário

Onde assistir: Premiere

RB Bragantino x Flamengo

Horário: 21h30

Local: Estádio Nabi Abi Chedid

Onde assistir: Premiere

Quem vai ser campeão brasileiro de 2023?

Ainda é cedo demais para dizer quem vai ser o campeão brasileiro, mas é possível ter ideia de quem vai brigar pela taça até o fim da temporada.

Com 24 pontos em dez rodadas, o Botafogo é o líder do Brasileirão. O Palmeiras, atual campeão, briga ponto por ponto para tomar a liderança do clube carioca. Outros favoritos são Fluminense, Flamengo, Atlético Mineiro e Grêmio.

Para ser campeão brasileiro, um time deve marcar entre 65 até 86 pontos, de acordo com o estudo de possibilidades do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Na temporada passada, o Verdão ganhou o título com 81 pontos, oito de vantagem.

Quantos times vai cair no Brasileirão 2023?

Quatro times são rebaixados para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro em dezembro. Na contramão, o regulamento da CBF prevê que os quatro primeiros da Série B subam para a elite.

Goiás, América Mineiro, Vasco e Coritiba estão na zona de rebaixamento após 10 rodadas. Cada ponto é importante, por isso terão que brigar rodada por rodada para evitar o pior cenário possível aos torcedores.

O Vasco subiu na temporada passada da Série B para a Série A, por isso teme o pior dentro de campo. Cruzeiro, Grêmio e Bahia também confirmaram o acesso.

Classificação atualizada

Saiba em qual posição está o seu time do coração antes de começar a próxima rodada do Brasileirão.

1 Botafogo - 24 pontos

2 Palmeiras - 22 pontos

3 Flamengo - 19 pontos

4 Atlético MG - 18 pontos

5 Fluminense - 17 pontos

6 Grêmio - 17 pontos

7 Athletico PR - 16 pontos

8 São Paulo - 15 pontos

9 Cruzeiro - 14 pontos

10 Internacional - 14 pontos

11 Fortaleza - 14 pontos

12 RB Bragantino - 14 pontos

13 Santos - 13 pontos

14 Cuiabá - 12 pontos

15 Bahia - 9 pontos

16 Corinthians - 9 pontos

17 Goiás - 8 pontos

18 América MG - 8 pontos

19 Vasco - 6 pontos

20 Coritiba - 4 pontos

