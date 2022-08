Fluminense x Vasco sub 17 hoje: onde assistir e horário (08/08)

Em clássico carioca, Fluminense x Vasco sub 17 hoje se enfrentam pela segunda rodada do grupo B no Brasileirão da categoria de base. A bola vai rolar às 15h (Horário de Brasília) nesta segunda-feira, 8 de agosto, no Estádio Giulite Coutinho, no Rio de Janeiro, com transmissão ao vivo pela TV e online.

O Flu soma 3 pontos na 4ª posiçaõ da tabela. Já o Vasco aparece também com 3 pontos na 5ª posição.

Onde assistir Fluminense x Vasco sub 17 hoje?

O clássico terá transmissão do SporTV, a partir das três da tarde, pelo horário de Brasília.

Sem transmissão pela TV aberta, o canal é o grande responsável pelos direitos de transmissão do torneio da base, disponível somente em operadoras de TV por assinatura. O torcedor deve sintonizar a emissora para curtir ao vivo.

Online, o clássico está disponível no streaming Globo Play, encontrado no site ou aplicativo para celular, tablet, computador e smart TV.

Informações do jogo do Fluminense x Vasco sub 17 hoje:

Data: Segunda-feira, 08/08/2022

Horário: 15h (horário de Brasília)

Local: Estádio Giulite Coutinho, em Mesquita, no Rio de Janeiro

Arbitragem: Bruno Mota Correia

Onde assistir: SporTV e Globo Play

Como funciona o Brasileirão sub 17?

Vinte equipes do futebol brasileiro disputam o Campeonato Brasileiro Sub 17, idade das categorias de base entre os clubes. Elas são divididas em dois grupos, com dez times cada, onde jogam entre si por nove rodadas no sistema de pontos corridos, ou seja, cada vitória vale 3 pontos, o empate 1 para os dois times e a derrota nenhum ao perdedor.

Ao fim da primeira fase, os quatro primeiros em cada tabela avançam para as quartas de final, onde vão disputar o mata-mata da competição por uma vaga na grande final. A segunda fase ainda não tem data e nem horário, estipulados pela CBF.

O chaveamento segue o seguinte sistema nas quartas de final: o 1º colocado do grupo A enfrenta o 4º do grupo B, o 3º lugar do grupo A joga contra o 2º do B e assim sucessivamente.

Confira a classificação completa dos grupos até a segunda rodada no Brasileirão Sub 17.

GRUPO A

1 São Paulo – 3 pontos

2 Athletico – 3 pontos

3 RB Bragantino – 3 pontos

4 Internacional – 1 ponto

5 Corinthians – 1 ponto

6 Atlético GO – 1 ponto

7 Santos – 1 ponto

8 Palmeiras – 0 pontos

9 Chapecoense – 0 pontos

10 Grêmio – 0 pontos

GRUPO B

1 Flamengo – 3 pontos

2 Botafogo – 3 pontos

3 Atlético MG – 3 pontos

4 Fluminense – 3 pontos

5 Vasco – 3 pontos

6 Cruzeiro – 0 pontos

7 Ceará – 0 pontos

8 Fortaleza – 0 pontos

9 América MG – 0 pontos

10 Bahia – pontos

Leia também: Próximo jogo do Palmeiras na Libertadores: data, onde assistir e horário