Onde assistir jogo do Fluminense x Taubaté na Copinha hoje, dia 09/01/23

O Fluminense vai buscar a vitória nesta segunda-feira para carimbar a classificação até a próxima fase na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Contra o Taubaté, o jogo do Fluminense na Copinha é válido pela terceira e última rodada do grupo 14, no Estádio Joaquinzão, a partir das 17h15 (horário de Brasília). Saiba onde assistir e todas as informações no texto a seguir.

Onde vai passar jogo do Fluminense na Copinha hoje

O jogo do Fluminense na Copinha hoje vai passar no SporTV e GloboPlay às 17h15 (Horário de Brasília).

Para todos os estados do Brasil ao vivo, a partida da terceira rodada da Copinha será exibida ao vivo no SporTV com exclusividade, disponível somente na TV fechada e paga.

Também dá para sintonizar e curtir no GloboPlay, plataforma de streaming que retransmite as imagens do canal para assinantes, no aplicativo e no site (www.globoplay.globo.com).

Leia também: Jogos do Grêmio na Série A em 2023

Quais times estão na Copinha 2023?

A primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior reúne 128 equipes na categoria do futebol de base. Elas disputam em três rodadas as vagas para a segunda fase da competição.

Jogam a Copinha os times: Palmeiras, Corinthians, Santos, São Paulo, Tanabi, Portuguesa, Real Ariquemes, Náutico, Mirassol, Chapecoense, União ABC, Inter de Minas, Rio Preto, Juazeirense, América SP, Atlético GO, Sampaio Corrêa, Botafogo SP, Itabaiana, Flamengo, Floresta, XV de Jaú, Aparecidense, Ceilândia, Catanduva, América RN, Avaí, Athletico PR, Barretos, Picos, São Bento, Grêmio, Guarani, Francana, Cruzeiro AL, Parauapebas, Velo Clube, Cuiabá, Tupã, Cruzeiro, Capivariano, Penapolense, Comercial MS, Sport, Comercial SP, Inter de Limeira, Volta Redonda, Ferroviária, Zumbi, Fast Club, Goiás, Atlético Guaratinguetá, Grêmio Pague Menos.

Também estão: Gama, Fluminense, Imperatriz, Taubaté, Porto Vitória, Novorizontino, União Suzano, Vitória da Conquista, Figueirense, Coritiba, Flamengo SP, Guarulhos, São José, Marília, CSP, Porto Velho, América MG, Retrô, Ponte Preta, Vocem, Botafogo, Pinheirense, São Carlos, São-Carlense, Bragantino, ABC, Maringá, Lemense, Ituano, Desportivo Brasil, Camboriú, CRB, Rio Claro, Madureira, Sharjah Brasil, Ceará, Ska Brasil, Aster, Paraná, Vitória, Internacional, Oeste, Fluminense PI, Rosário Central, EC São Bernardo, Bahia, Operário PR, CSA, Santo André, Falcon, São Raimundo RR, Atlético MG, Água Santa, Galvez, Mixto MT, Vila Nova, Nova Iguaçu, Mauá, Mauaense, Vasco, Hercílio Luz, Audax SP, Capital, Botafogo PB, Ibrachina, Santa Cruz, Canaã, Remo, Juventus SP, Fortaleza, São Caetano, Juventude, XV de Piracicaba, Nacional e Alecrim.

Situação do Flu na Copinha

O Fluminense está praticamente classificado para a segunda fase da Copinha. Nesta segunda-feira, o elenco carioca só precisa de um empate para carimbar o seu passaporte no mata-mata.

Enquanto isso, o Imperatriz vem na segunda posição com 3 pontos e Porto Vitória e Taubatá, anfitrião do grupo 14, estão empatados com 1 ponto cada.

Existe a possibilidade dos últimos brigarem pela posição, mas as chances são pequenas.

GRUPO 14

1 Fluminense - 6 pontos

2 Imperatriz - 3 pontos

3 Porto Vitória - 1 ponto

4 Taubaté - 1 ponto

LEIA: Contratações do São Paulo para 2023