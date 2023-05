Clássico gaúcho será transmitido para todos os estados do Brasil na TV paga e no serviço de streaming

Grêmio x Internacional ao vivo: onde vai passar Grenal hoje no Brasileirão – 21/05

Prepare o coração porque hoje tem GreNal! Válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, o embate entre Grêmio e Internacional será disputado neste domingo, 21 de maio, às 18h30 (Horário de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Onde assistir e todos os detalhes você confere no texto abaixo.

Este é o primeiro clássico gaúcho no Brasileirão após o acesso do Tricolor.

Quem vai transmitir GreNal hoje ao vivo na TV?

Com transmissão para todos os estados do Brasil, o clássico GreNal entre Grêmio e Internacional hoje será transmitido pelo Premiere ao vivo. Nenhuma emissora da TV aberta vai exibir o duelo.

Com narração de Daniel Pereira e comentários de Ledio Carmona e Roger Flores, o pay-per-view exibirá o embate apenas na TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. É preciso ser cliente e ter o pacote de canal na programação para acompanhar o clássico gaúcho.

Caso não tenha o pay-per-view, entre no site ou ligue para o seu operador.

Como assistir o clássico online hoje?

O torcedor pode assistir o jogo entre Grêmio e Internacional no GloboPlay e no próprio aplicativo Premiere. Ambas as opções só estão disponíveis para quem é assinante das plataformas.

Quem tem o pay-per-view Premiere na TV paga ou é membro do pacote de maneira avulsa, pode assistir o jogo de hoje pelo site do produto ou no próprio aplicativo para celular.

Também dá para ver as emoções do GreNal no GloboPlay. Se você tem o pacote “GloboPlay e Premiere” ou “GloboPlay + canais ao vivo” pode ver ao vivo na plataforma o duelo neste domingo.

Horário: 18h30 (horário de Brasília)

Local: Arena do Grêmio

Escalações de Grêmio x Internacional

Enquanto o Grêmio deverá entrar em campo 100% completo, o Inter poderá utilizar jogadores titulares e também reservas. Isso porque o Colorado joga a Libertadores no meio da semana e, por essa razão, o técnico Mano Menezes pode optar em poupar atletas importantes.

Grêmio:

Técnico do Grêmio: Renato Gaúcho

Internacional:

Técnico do Inter: Mano Menezes

Como foi o último GreNal?

O último clássico GreNal entre Grêmio e Internacional aconteceu em 05 de março de 2023, na temporada atual, pela décima rodada do Campeonato Gaúcho na primeira fase.

Na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, o Tricolor Imortal levou a melhor por 2 a 1, com gols de Cristaldo, Carballo e Alan Patrick para o Inter. Com o resultado, o time avançou em primeiro lugar para a semifinal. O time de Renato Gaúcho venceu a temporada, enquanto o Colorado perdeu para o Caxias na semi.

Relembre como foi o último Grenal.



