Guarani x Sampaio Corrêa: onde vai passar Série B hoje e horário ao vivo - 13/05

O Guarani recebe o Sampaio Corrêa neste sábado, 13 de maio, pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas, às 17h, horário de Brasília. Confira onde assistir Guarani x Sampaio Corrêa ao vivo no texto abaixo.

Com nove pontos, o Guarani ocupa a quinta posição da tabela de classificação. O Sampaio, por outro lado, é o 13º colocado com cinco pontos.

Onde assistir Guarani x Sampaio Corrêa hoje

A partida entre Guarani x Sampaio Corrêa neste sábado vai passar na BAND e Premiere. O duelo tem início às 17h, horário de Brasília.

Na TV aberta, a Bandeirantes vai exibir o confronto da Série B do Brasileirão de graça para o interior de SP e os estados do MA, PI, CE, SE, PR, GO e DF. Basta sintonizar a emissora e ver ao vivo.

O Premiere, por outro lado, só está disponível em operadoras de TV paga. Também é possível acompanhar no GloboPlay, streaming para assinantes.

O site da BAND (www.band.uol.com.br) e o aplicativo BandPlay também é opção para assistir a partida. De graça, o torcedor que mora nos estados citados anteriormente poderão acessar a plataforma e curtir.

Horário: 17h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Brinco de Ouro, em Campinas

TV: Band e Premiere

Online: Site da BAND, BandPlay e GloboPlay

Escalações de Guarani x Sampaio Corrêa

O time do Guarani entra em campo 100% titular, sem novas baixas. Já o Sampaio, por outro lado, não terá Vinícius Leonardo, expulso na última rodada.

Guarani: José Guilherme Guidolin Pegorari; Lucão, Van Van, Alexis Alvariño, Diogo Mateus; Matheus Barbosa Teixeira, Wenderson, Isaque, Régis; Bruno José e Bruno Mendes.

Sampaio Corrêa: Luiz Daniel; Gustavo Henrique, Gabriel Furtado, Fábio Aguiar; Buiu, Luiz Otávio, Gervasio, Victor Alexandre de Souza; Ytalo, Pimentinha e Marcinho.

Classificação da Série B

Vinte clubes disputam a segunda divisão do Brasileirão. Enquanto isso, confira quem está na zona de rebaixamento do Brasileirão aqui.

1 Vitória - 15 pontos

2 Criciúma - 14 pontos

3 Vila Nova - 11 pontos

4 Atlético GO - 11 pontos

5 Guarani - 9 pontos

6 Botafogo SP - 9 pontos

7 Chapecoense - 8 pontos

8 Novorizontino - 8 pontos

9 Sport - 7 pontos

10 Mirassol - 7 pontos

11 Ituano - 6 pontos

12 Avaí - 6 pontos

13 Sampaio Corrêa - 5 pontos

14 Ponte Preta - 5 pontos

15 Tombense - 4 pontos

16 Londrina - 4 pontos

17 Ceará - 4 pontos

18 Juventude - 3 pontos

19 CRB - 2 pontos

20 ABC - 1 ponto

Arbitragem

O árbitro Leandro Pedro Vuaden será responsável por apitar o duelo entre Guarani x Sampaio Corrêa neste sábado, pela sexta rodada da Série B do Brasileirão.

Os auxiliares escolhidos foram Jorge Eduardo Bernardi, Maira Mastella Moreira e o quarto árbitro Thiago Luis Scarascati.

No VAR, árbitro de vídeo, Heber Roberto Lopes será o responsável por analisar cada frame da partida com possível pênaltis, faltas e cartões amarelos e vermelhos.

