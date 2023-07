Hoje: jogos de domingo no Brasileirão na 16ª rodada ao vivo

Rodada do primeiro turno apresenta quatro partidas no domingo

O líder Botafogo entra em campo hoje, 23 de julho, para enfrentar o Santos pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro séria A. Em disputa começam às 16h, então confira a programação de jogos de domingo do Brasileirão.

Todos os jogos de domingo no Brasileirão

O Brasileirão apresenta cinco jogos neste domingo, 23 de julho, válidos pela 16ª rodada no primeiro turno. Três deles serão disputados na faixa das 16h, horário de Brasília.

A rodada apresenta o duelo entre Santos e Botafogo, o líder da classificação, enquanto o Cruzeiro joga contra o Goiás, equipes em situações diferentes.

A Globo vai exibir três jogos para estados diferentes neste domingo. Acompanhe a seguir a programação do Brasileirão.

Santos x Botafogo | jogos de domingo no Brasileirão

Data: domingo, 23/07

Horário: 16h

Local: Estádio Vila Belmiro

Onde assistir: Globo e Premiere

RB Bragantino x Internacional

Data: domingo, 23/07

Horário: 16h

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Braganca Paulista

Onde assistir: Globo e Premiere

Cruzeiro x Goiás | jogos de domingo no Brasileirão

Data: domingo, 23/07

Horário: 16h

Local: Estádio Independência, em Belo Horizonte

Onde assistir: Globo e Premiere

Vasco x Athletico PR | jogos de domingo no Brasileirão

Data: domingo, 23/07

Horário: 18h30

Local: Estádio São Januário

Onde assistir: Sportv e Premiere

Quem está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro 2023?

Goiás, Coritiba, Vasco e América Mineiro estão na zona de rebaixamento do Brasileirão após quinze rodadas. A diferença para o primeiro time fora da degola, Bahia, e o Goiás, o primeiro dentro, é de um ponto.

O Esmeraldino soma 12 pontos em três vitórias, três empates e nove derrotas sem vencer na competição há quatro rodadas. Já o Coritiba escapou da lanterna, com 11 pontos em duas vitórias, cinco empates e oito derrotas.

O Vasco, penúltimo colocado, tem duas rodadas consecutivas sem ganhar com duas vitórias, três empates e nove derrotas. Por fim, o América é o último colocado do Brasileirão com duas vitórias, três empates e nove derrotas também, empatado com o Cruz Maltino.

17) Goiás - 12 pontos

18) Coritiba - 11 pontos

19) Vasco - 9 pontos

20) América MG - 9 pontos

