Hoje tem jogo do Flamengo: horário, escalação e onde tem transmissão - 22/06

Hoje tem jogo do Flamengo para o torcedor fanático acompanhar. O Rubro-Negro visita o RB Bragantino nesta quinta-feira, 22 de junho, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela 11ª rodada do Brasileirão. O embate começa às 21h30, horário de Brasília, e tem transmissão ao vivo.

Hoje tem jogo do Flamengo no Brasileirão e onde assistir

O Flamengo entra em campo nesta quinta-feira e você pode assistir no Premiere, pay-per-view disponível em operadoras de televisão por assinatura e no próprio aplicativo.

O duelo contra o Bragantino tem início às 21h30, horário de Brasília, no interior paulista. Torcedores que moram nos estados com o próprio fuso horário como Acre, Amazonas, Mato Gross, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Roraima devem se atentar ao início da partida uma hora mais cedo.

O pay-per-view precisa ser comprado pelo torcedor na TV paga por valor extra. Para quem não é assinante da operadora de televisão pode assinar de maneira avulsa no site www.premiere.globo.com por valores distintos.

Horário: nove e meia da noite

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista

Onde assistir hoje tem jogo do Flamengo: Premiere

Flamengo pode assumir a vice-liderança

Conquistar a vitória nesta quinta-feira é muito importante para o Flamengo. Não só por somar os três pontos, mas porque com a derrota do Palmeiras para o Bahia ontem, o Rubro-Negro pode assumir a vice-liderança da classificação do Brasileirão.

Ao vencer o Bragantino, o Flamengo pula para 22 pontos, empata com o alviverde mas terá vantagem no número de vitórias, principal critério de desempate do Brasileirão. Daí, terá apenas dois pontos de diferença com o Botafogo, atual líder do torneio de futebol.

O Flamengo soma seis vitórias, um empate e três derrotas até aqui. O time não perde há seis rodadas na competição, somando uma das melhores campanhas.

Qual a escalação para o jogo de hoje do Flamengo?

Sampaoli não vai poupar jogadores nesta quinta para buscar os três pontos. Gabigol não vai jogar, além de Matheus França e Matheuzinho.

O técnico Pedro Caixinha, do RB Bragantino, deverá manter a escalação titular nesta quinta-feira. No entanto, tem desfalques importantes como o goleiro Cleiton, suspenso, e Helinho, Léo Ortiz, Luan Cândido, Raul e Natan.

RB Bragantino: Lucão; Aderlan, Eduardo Santos, Luan Patrick, Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Lucas Evangelista, Ramires; Mosquera, Vitinho e Eduardo Sasha

Flamengo: Matheus Cunha; Léo Pereira, David Luiz, Fabrício Bruno, Wesley; Thiago Maia, Victor Hugo, Gerson; Arrascaeta, Everton Cebolinha e Pedro.

Quem é o árbitro do jogo do Flamengo hoje?

O experiente Anderson Daronco vai apitar o jogo do Flamengo hoje contra o RB Bragantino, pela décima primeira rodada do Brasileirão. Este será o segundo jogo dos dois times que o profissional apita na temporada.

Os auxiliares vão ser Mauricio Coelho Silva Penna, Thiaggo Americano Labes e o quarto árbitro Ilbert Estevam da Silva.

No VAR, árbitro de vídeo, Pablo Ramon Goncalves Pinheiro será o responsável por analisar cada momento da partida envolvendo possíveis pênaltis, cartões amarelos, vermelhos e faltas graves.

