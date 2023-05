Hora e canal: onde assistir Novorizontino x Avaí hoje na TV e online – 23/05

Saiba como assistir o jogo da Série B do Brasileirão hoje. Foto: Reprodução Ozzair Jr. / Novorizontino

Equipes disputam a oitava rodada da Série B do Brasileirão nesta terça-feira

O duelo entre Novorizontino x Avaí é válido pela oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro nesta terça-feira, 23 de maio, no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, interior de São Paulo. O horário de início é 21h30, horário de Brasília, e onde assistir a partida você confere no texto abaixo.

Os anfitriões ocupam a nona posição enquanto os visitantes estão em 15º, apenas duas posições a mais do que o primeiro time na zona de rebaixamento.

Onde vai passar Novorizontino x Avaí hoje ao vivo

A partida entre Novorizontino x Avaí será transmitida nos canais SporTV e Premiere e na plataforma de streaming GloboPlay ao vivo nesta terça-feira. Não dá para assistir em nenhuma emissora da televisão aberta.

O torcedor pode acompanhar o embate da Série B do Brasileirão na TV paga em qualquer lugar do país. É só sintonizar em ambos os canais com o controle remoto. O pay-per-view Premiere, por outro lado, só está disponível para quem é cliente.

O GloboPlay, serviço de streaming da Globo, só pode ser acessado por assinantes. Entre no site (globoplay.globo.com) e escolha o melhor pacote ao seu bolso.

Data: 23 de maio de 2023

Local: Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi – Novo Horizonte (SP)

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Onde assistir Novorizontino x Avaí hoje: SporTV e Premiere

Provável escalação de Novorizontino x Avaí

Como o confronto entre Novorizontino x Avaí é extremamente importante para ambos os lados nesta terça-feira, os treinadores Eduardo Baptista e Gustavo Morínigo, respectivamente, vão escalar os titulares.

Novorizontino: Jordi; Renato, César, Adriano Martins; Lepu, Geovane, Marlon, Reverson; Aylon, Ronaldo e Douglas Baggio.

Avaí: Ygor Vinhas; Thales, Natanael, Alan, Roberto; Xavier, Rafael Gava, Eduardo; Vitinho, Dentinho e Waguininho.

Como está a tabela da Série B?

O Novorizontino venceu o Ituano fora de casa no fim de semana. Com o resultado, subiu para a nona posição com 11 pontos, conquistados em três vitórias, dois empates e duas derrotas. Uma nova conquista nesta terça-feira pode significar o passaporte no G-4 da classificação. Na parte de cima da classificação estão Vitória, Atlético Goianiense, Vila Nova e Criciúma.

Do outro lado, o Avaí é o segundo time fora da zona de rebaixamento. Com sete pontos, o elenco catarinense não vence há duas rodadas, com duas vitórias, um empate e quatro derrotas. Se ganhar nesta terça-feira consegue se distanciar ainda mais da degola.

Na zona de rebaixamento estão Ponte Preta, CRB, Tombense e ABC.

“ADM, QUERO VER A TABELA!!” Aí, meus amados. Aí a tabela atualizada! 🚀 pic.twitter.com/6DYnhkTk2y — Brasileirão Betano – Série B (@BrasileiraoB) May 22, 2023

