Hora e canal para assistir jogo do Vasco x São Paulo hoje no Brasileirão (20/05)

Alerta de jogão! Neste sábado, 20 de maio, o Vasco visita o São Paulo no Estádio do Morumbi para disputarem a sétima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A bola vai rolar no jogo do Vasco hoje às 18h30, horário de Brasília, com transmissão ao vivo.

O Cruz Maltino é o primeiro fora da zona de rebaixamento, 16º colocado com seis pontos. Já o Tricolor aparece em décimo lugar com nove pontos.

Como assistir jogo do Vasco hoje ao vivo

O Premiere transmite na TV paga o jogo do Vasco hoje e São Paulo pelo Brasileirão ao vivo. O duelo é válido pela sétima rodada do Brasileirão. Também dá para assistir no streaming GloboPlay.

O pay-per-view está disponível apenas em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. Entre em contato com o seu operador para comprar o pacote de canais de futebol e assistir como e onde quiser.

Quem é cliente GloboPlay e tem o pacote “GloboPlay e Premiere” ou “GloboPlay + canais ao vivo” pode assistir o jogo do Vasco hoje na internet pelo computador ou aplicativo para celular, tablet e smartv.

Horário: 18h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio do Morumbi – São Paulo (SP)

Onde assistir jogo do Vasco hoje: Premiere e GloboPlay

Escalações de São Paulo x Vasco

Depois da vitória contra o Sport nas oitavas de final da Copa do Brasil, o Tricolor volta aos gramados neste sábado em busca dos três pontos no Brasileirão. O técnico Dorival não poderá contar com Talles, Galoppo, Ferraresi, Igor Vinícius, Jandrei e Erison.

São Paulo: Rafael; Rafinha, Alan Franco, Beraldo, Caio Paulista; Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Michel Araujo; Alisson, Wellington Rato e Calleri.

Técnico do São Paulo: Dorival Júnior

O Vasco, por outro lado, não tem Andrey Santos e Marlon Gomes, convocados para o Mundial sub 20, enqunto Gabriel Dias está lesionado.

Vasco: Léo Jardim; Pumita Rodríguez, Robson, Léo Pelé, Lucas Piton; Rodrigo, Jair, Alex Teixeira; Figueiredo, Gabriel Pec e Pedro Raul.

Técnico do Vasco: Maurício Barbieri

📝 Relacionados para a partida contra o São Paulo, no Morumbi, neste sábado (20), pelo Campeonato Brasileiro.#SAOxVAS#VascoDaGama pic.twitter.com/1ZeMNy2zao — Vasco da Gama (@VascodaGama) May 19, 2023

Arbitragem

O árbitro Leandro Pedro Vuaden é quem vai apitar o jogo do Vasco hoje contra o São Paulo pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Este ano o profissional já apitou oito eventos, tanto na primeira como na segunda divisão do futebol.

De acordo com o portal Lance, Leandro já apitou oito jogos do Vasco, com seis vitórias ao Cruz Maltino, um empate e uma derrota.

Os auxiliares vão ser Tiago Augusto Kappes Diel, Maira Mastella Moreira e Edina Alves Batista como quarto árbitro. No VAR, árbitro de vídeo, Rafael Traci será o responsável.

Quem mais venceu?

O São Paulo é quem mais venceu no duelo contra o Vasco. De acordo com o portal SPFC Notícias, são 124 partidas em toda a história com 45 triunfos ao Tricolor, 36 empates e 43 vitórias ao Vasco.

No quesito gols são 198 para o São Paulo contra 172 para o Gigante da Colina. O último encontro dos times aconteceu em 04 de agosto de 2021, quarta-feira, nas oitavas de final da Copa do Brasil. Por 2 a 1, o São Paulo levou a melhor e garantiu a vaga até as quartas de final.

