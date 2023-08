Jogo do São Paulo hoje: onde assistir San Lorenzo x São Paulo (3)

O jogo do São Paulo hoje vai ser contra o San Lorenzo, 03 de agosto, pela primeira partida das oitavas de final da Copa Sul-Americana às 19h, horário de Brasília. A bola rola no Estádio Pedro Bidegain, em Buenos Aires, na Argentina, e terá transmissão ao vivo para o Brasil.

Onde vai passar o jogo do São Paulo hoje ao vivo

A ESPN e Star Plus transmitem o jogo do São Paulo contra o San Lorenzo na Sul-Americana nesta quinta-feira, 3. O duelo é válido pelas oitavas de final, às 19h, horário de Brasília.

Este é apenas o primeiro jogo portanto nenhum dos clubes pode ser eliminado se perder. A partida de volta está marcada para a próxima quinta-feira, 10 de agosto, no Morumbi, no mesmo horário.

O técnico Rubén Insúa traz os jogadores Augusto Batalla; Rafael Pérez, Gastón Campi, Gastón Hernández; Agustín Giay, Jalil Elías, Gonzalo Maroni, Malcom Braida; Iván Leguizamón, Adam Bareiro e Nahuel Barrios.

Já o técnico Dorival Júnior deve escalar Rafael, Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia, Alisson, Michel Araújo e Wellington Rato; Luciano e Calleri (Juan).

Informações do jogo San Lorenzo x São Paulo

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Estádio Pedro Bidegain, na Argentina

Arbitragem: Wilmar Roldán (COL)

VAR: Juan Lara (CHI)

Onde assistir: ESPN e Star+

Lucas vai jogar hoje?

De volta para o clube que o revelou para o mundo há 11 anos, Lucas estará no banco durante o jogo do São Paulo hoje na Sul-Americana. A estreia do atleta deve ocorrer pelo Brasileirão, assim que seu nome sair no BID.

O jogador foi anunciado pelo São Paulo na última quarta-feira, 02 de agosto, e por isso ainda precisa ser regularizado, fazer exames e treinar com o grupo de jogadores. Lucas passou pelo PSG entre 2013 e 2018, além do Tottenham até 2023, quando decidiu voltar para o Brasil.

Lucas tem 128 partidas, 70 vitórias e 33 gols marcados, de acordo com os dados do portal do São Paulo. Além do atacante, James Rodríguez e Alexandre Pato também são as novidades do elenco tricolor para a temporada.

Em 2012, Lucas participou da conquista do primeiro título da Sul-Americana do São Paulo.

