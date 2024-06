Horário do jogo do Botafogo x Fluminense hoje (11/06/2024)

A oitava rodada do Brasileirão apresenta nesta terça-feira (11/06), o clássico entre Botafogo x Fluminense, a partir das 20h (Horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos.

Onde assistir o jogo do Botafogo contra o Fluminense

Nesta terça-feira, 11, o jogo do do Botafogo x Fluminense vai passar no Premiere, a partir das 20 horas. A partida é pela oitava rodada do Brasileirão.

De um lado, Botafogo ocupa a 3º lugar na tabela com 13 pontos, em uma boa fase, enquanto o Fluminense soma 6 pontos e está na 15ª posição.

O treinador Artur Jorge pode escalar John, Damián Suárez, Halter, Bastos e Cuiabano; Marlon Freitas, Gregore e Tchê Tchê; Luiz Henrique, Júnior Santos e Tiquinho Soares.

O técnico Fernando Diniz deve levar a campo os jogadores Fábio; Samuel Xavier, Manoel, Marlon, Marcelo; Martinelli, Lima, Ganso; Marquinhos, Keno e Cano.

Quando é a final do Campeonato Brasileiro de 2024?

A previsão é que a série A do Brasileirão 2023 termine no dia 8 de dezembro, após 38 rodadas. A competição é disputada através de pontos corridos, ou seja, aquela equipe que tiver maior pontuação ao final da 38º rodada, ganha o título de campeão do Campeonato Brasileiro.

Em caso de igualdade de pontos, vale lembrar, os times devem seguir os critérios de desempate estabelecidos para a competição: número de vitórias, saldo de gols, gols feitos, confronto direto e, em último recurso, sorteio. A regra do gol fora de casa não vale para o Campeonato Brasileiro.

