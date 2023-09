No primeiro jogo, Corinthians e Ferroviária não saíram do empate

Horário do jogo do Corinthians feminino na final do Brasileirão - 10/09

Quem será o grande campeão do Brasileiro de futebol feminino, Corinthians ou Ferroviária? Após o empate sem gols no primeiro jogo, as equipes volta a se enfrentar neste domingo, 10 de setembro, na Neo Química Arena. O jogo do Corinthians feminino começa às 16h (de Brasília) por isso saiba onde assistir a final de Corinthians x Ferroviária ao vivo.

Veja como foi o primeiro resultado do jogo do Corinthians

Globo vai transmitir o jogo do Corinthians feminino?

O jogo do Corinthians feminino na final do Brasileirão será transmitido na Globo (TV aberta) e no Sportv (TV paga) ao vivo neste domingo às 16h, horário de Brasília, para todo o país.

A Globo transmite na TV aberta a final do futebol feminino com narração de Renata Silveira e os comentários de Ana Thaís Matos e Caio Ribeiro. Em operadoras de TV por assinatura o Sportv exibe a partida com Natalia Lara, Alline Calandrini e Renata Mendonça ao vivo.

O Corinthians disputa a sétima final do Brasileiro feminino consecutiva. Maior campeão da história do torneio, o alvinegro busca a quinta taça para se isolar na lista de maiores vencedores. A Ferroviária, por outro lado, pode conquistar o tricampeonato

INFORMAÇÕES DO JOGO

Horário: 16h (de Brasília)

Arbitragem: Edina Alves Batista

VAR: Daiane Muniz

Local: Neo Química Arena, em São Paulo

Onde assistir: Globo e Sportv

Ambos os comandantes, Arthur Elias, do Corinthians feminino, e Jéssica de Lima, da Ferroviária, não possuem desfalques na final deste domingo.

Corinthians: Lelê; Katiuscia, Tarciane, Mariza, Yasmin; Luana Bertolucci, Duda Sampaio, Vic Albuquerque; Jaqueline, Tamires e Jhenniffer.

Ferroviária: Luciana; Daiane, Luana, Day Silva, Barrinha; Raquel, Suzane, Sochor; Aline Gomes, Lary e Eudimilla.

Quantos Brasileirão feminino o Corinthians tem?

O Corinthians feminino é o maior campeão do Brasileirão com quatro títulos. A hegemonia do Timão começou em 2018, quando derrotou o Rio Preto, time do interior paulista já extinto, depois em 2020, contra o Avaí Kindermann e, em 2021, diante do Palmeiras.

Na temporada passada, o Timão derrotou o Internacional, que alcançou pela primeira vez a final do Campeonato Brasileiro da Série A. Em segundo lugar, a Ferroviária tem dois títulos, em 2014 e 2019, quando derrotou o Avaí na primeira vez e depois contra o Corinthians na final em 2019.

Times como Santos, Rio Preto, Flamengo e Centro Olímpico também ganharam o Brasileirão feminino.

Como chegar na Neo Química Arena?

O segundo jogo da final do Brasileirão feminino, entre Corinthians e Ferroviária, vai ser na Neo Química Arena, em Itaquera, na cidade de São Paulo. A torcida fanática do Timão vai lotar a arena para apoiar as jogadores em busca do quinto troféu da história.

Dá para ir até a Neo Química Arena de carro, metrô, trem e ônibus.

Caminho de carro até Itaquerão:

Para ir de carro até a arena, os logradouros mais rápidos são: Av. Radial Leste, rua Dr. Luís Aires, avenida Miguel Ignácio Curi e a rua Padre José Viêira de Matos. Fique atento para as proibições entre as ruas próximas ao estádio e também ao estacionamento.

Caminho de metrô até Itaquerão:

O torcedor que decidir ir até a Neo Química Arena de metrô pode pegar a linha 3 vermelha, ou Corinthians-Itaquera, com entrada pelo acesso leste, ou a linha 3 vermelha Artur Alvim, com entrada pelo acesso oeste.

Caminho de trem até Itaquerão:

O caminho para chegar até o estádio do Timão de trem é bem simples, basta pegar a linha 11 Coral, ou Corinthians até Itaquera.

Caminho de ônibus até Itaquerão:

Mais de 20 linhas de ônibus estão disponíveis para quem deseja ir assistir o jogo do Corinthians feminino na Neo Química Arena neste domingo. Algumas das linhas são 4310/10, 407P/10, 2704/10 e 2731/10, na Vila Progresso em Metrô Itaquera.

A seguir, a lista completa de todas as linhas.

4310/10 - E.T.Itaquera – Terminal Pq.D.Pedro II

407P/10 - Terminal Cid. Tiradentes – Metrô Tatuapé

3749/10 - Guaianazes – Term. Vila Carrão

3539/10 - Cidade Tiradentes – Metrô Bresser

2522/10 - Jd.Santo Antonio – Metrô Itaquera ( Circular)

2703/10 - Jd. Etelvina – Metrô Itaquera

2704/10 - Jd. Robru – Metrô Itaquera

2705/10 - Jd. Fanganielo – Metrô Itaquera

2707/10 - Chabilandia – Metrô Itaquera

2708/10 - Jd. Lajeado – Metrô Itaquera

2721/10 - Jd. Nazaré – Metrô Itaquera

2723/10 - União de Vila Nova – Metrô Itaquera

2731/10 - Vila Progresso – Metrô Itaquera

2733/10 - Pq Guarani – Metrô Itaquera

2734/10 - Jd. Campos – Metrô Itaquera

2766/10 - Jd. Camargo Velho – Metrô Itaquera

2780/10 - Jd. Camargo Novo – Metrô Itaquera

3031/10 - Jd. Alto Paulistano – Metrô Itaquera

3712/10 - Jd São João – Metrô Itaquera

3732/10 - Estação José Bonifácio – Metrô Itaquera

3738/10 - COHAB Juscelino – Metrô Itaquera

3739/10 - Recanto Verde Sol – Metrô Itaquera

3739/31 - São Teodoro – Centro de Itaquera

373L/10 - Jd. Limoeiro – Metrô Itaquera

3741/10 - Estação Dom Bosco – Metrô Itaquera

3742/10 - Jd. Laranjeira – Metrô Itaquera

3743/10 - São Mateus – Metrô Itaquera

374M/10 - CPTM Ermelino Matarazzo – Metrô Itaquera

374V/10 - Jd. Santana – Metrô Itaquera

3751/10 - COHAB Prestes Maia – Metrô Itaquera

3754/10 - Inácio Monteiro – Metrô Itaquera

3756/10 - Barro Branco – Metrô Itaquera

3766/10 - COHAB II – Metrô Itaquera

3785/10 - COHAB Barro Branco – Metrô Itaquera

3787/10 - Cid.Tiradentes – Metrô Itaquera

3789/10 - Cid.Tiradentes – Metrô Itaquera

3795/10 - Jd. São Carlos – Metrô Itaquera

3796/10 - Gleba do Pêssego – Metrô Itaquera

4052/10 - CPTM Guaianazes – Metrô Itaquera

4054/10 - Jd. Nossa Senhora do Carmo – Metrô Itaquera

407H/10 - Jd.São Francisco – Metrô Itaquera

407T/10 - Jd. Redil – Metrô Itaquera

4085/10 - COHAB Fazenda do Carmo – Metrô Itaquera

