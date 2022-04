Saiba qual é o horário do jogo do Cruzeiro hoje na Série B. Foto: Reprodução / Pixabay

Horário do jogo do Cruzeiro hoje na Série B e transmissão na terça (26/04)

Nesta terça-feira, Cruzeiro e Londrina se enfrentam pela quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, jogando no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. Para saber onde assistir ao vivo e qual o horário do jogo do Cruzeiro hoje, confira as informações no texto a seguir.

Qual o horário do jogo do Cruzeiro hoje na Série B?

O jogo do Cruzeiro hoje vai começar às 21h30, pelo horário de Brasília, no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, Minas Gerais.

A partida entre Cruzeiro e Londrina é válida pela quarta rodada da Série B no Brasileirão nesta terça-feira, 26 de abril de 2022.

De um lado, o time mineiro contabiliza uma vitória, um empate e uma derrota na 10ª posição com apenas quatro pontos na tabela de classificação. Do outro lado, o clube paranaense vem na 7ª posição com quatro pontos também na pontuação.

O Campeonato Brasileiro na Série B apresenta 38 rodadas onde os quatro melhores colocados garantem o acesso para a primeira divisão, enquanto os quatro últimos na tabela serão rebaixados para a terceira divisão.

Acompanhe como foi o último jogo dos times.

Onde assistir o jogo do Cruzeiro hoje?

O jogo do Cruzeiro e Londrina hoje vai ser transmitido no Premiere, a partir das 21h30, pelo horário de Brasília.

Disponível em operadoras de TV por assinatura, o pay-per-view do Premiere transmite para todos os estados do Brasil a partida desta terça-feira.

Se você não é assinante, pode tornar-se membro através do site (www.premiere.globo.com) por diferentes valores na plataforma. Depois, basta colocar o seu email e senha e acompanhar seja pelo celular, tablets, smarTV ou até mesmo o computador.

Informações do horário do jogo do Cruzeiro hoje

Horas: 21h30

Local: Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte

Onde assistir: Premiere

