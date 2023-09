Horário do jogo do Flamengo hoje no Brasileirão - 13/09

Horário do jogo do Flamengo hoje no Brasileirão – 13/09

Com o fim da data FIFA, o Brasileirão está de volta nesta quarta-feira, 13 de setembro, com o jogo do Flamengo contra o Athletico Paranaense na 23ª rodada às 21h30 (de Brasília). O jogo vai ser no Estádio Kléber Andrade, em Cariacica, com capacidade para 21 mil pessoas, por isso saiba onde assistir ao vivo a partida.

Onde assistir o jogo do Flamengo contra o Athletico-PR?

A Globo transmite na TV aberta o jogo do Flamengo hoje no Brasileirão às 21h30 para todo o Brasil, com exceção de SP e RS, com narração de Gustavo Villani e comentários de Diego Ribas e Pedrinho ao vivo. Quem é assinante pode assistir no Premiere em qualquer lugar do país.

O pay-per-view está disponível em operadoras de TV por assinatura por valor extra na mensalidade. Também dá para assinar o pacote de maneira avulsa pelo site www.premiere.globo.com ou no aplicativo do celular, tablet e smartv, se o aparelho for compatível.

O Flamengo não perde há quatro rodadas, com 39 pontos em quarto lugar. Já o Athletico Paranaense está em sétimo lugar com 34, invicto por oito jogos no Brasileirão. O duelo é considerado clássico para os torcedores já que os clubes tem um longo histórico em competições.

Prováveis escalações do jogo do Flamengo hoje:

Sampaoli não poderá contar com Arrascaeta, Luiz Araújo, Varela e Filipe Luís por lesões enquanto Ayrton Lucas e Bruno Henrique cumprem suspensão. Já o interino Wesley Carvalho precisará escalar o elenco sem Fernandinho e Vitor Roque, suspensos, enquanto o goleiro Bento segue fora por lesão.

Flamengo: Matheus Cunha; Fabrício Bruno, David Luiz, Léo Pereira; Wesley, Allan, Gerson, Everton Ribeiro; Everton Cebolinha, Gabigol e Pedro.

Athletico PR: Léo Linck; Madson, Cacá, Thiago Heleno, Esquivel; Hugo Moura, Erick, Vitor Bueno; Zapelli, Cuello e Pablo.

Por que o jogo do Flamengo vai ser em Cariacica?

O Flamengo vai jogar em Cariacica, no estado do Espírito Santo, porque o gramado do Maracanã passa por reformas como técnicas de cortes e irrigação. Como manda a tradição, o Rubro-Negro decidiu mandar o jogo para outro estado para dar a oportunidade para torcedores que moram fora do Rio de Janeiro de acompanhar o Flamengo.

Esta não é a primeira vez que o clube carioca joga em Cariacica. São 16 jogos no total, com 11 vitórias, três empates e duas derrotas, além de 26 gols marcados e somente 10 sofridos. Em 2016, Athletico e Flamengo se enfrentaram pelo Brasileirão, com vitória para o time carioca por 1 a 0.

O Flamengo retorna ao Maracanã no próximo domingo, 17 de setembro, para enfrentar o São Paulo na final da Copa do Brasil, às 16h, horário de Brasília.

