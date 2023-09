Tem jogo de vôlei hoje? Programação de quarta-feira, 13/09

Hoje não tem jogo da Seleção Brasileira de vôlei masculino ou feminino, mas tem embates no vôlei de praia para acompanhar ao vivo, além das categorias de base. Confira a agenda de jogos nesta quarta-feira, 13 de setembro, e como assistir ao vivo.

Programação de jogos de vôlei na quarta-feira

O grande destaque da programação é o início do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, na Praia de Iracema, em Fortaleza, com grandes nomes da modalidade. Duda e Ana Patrícia podem conquistar o título brasileiro enquanto o masculino está bastante dividido.

O Campeonato Europeu masculino retorna amanhã, com a semifinal, enquanto o Paulista de vôlei masculino e feminino será retomado a partir de sexta-feira, com a primeira fase.

Tem nesta quarta-feira duelos em categorias de base do Paulista.

Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia:

Torneio Qualifying do Aberto - 8h às 18h - Canal Vôlei Brasil

Campeonato Paulista sub 19 feminino

Paineiras x Vôlei Taubaté - 19h - sem transmissão

Pinheiros x Praia Grande - 20h - Youtube

Campeonato Paulista sub 17 feminino

Pinheiros x Corinthians - 18h - sem transmissão

Campeonato Paulista sub 15 feminino

Vôlei Taubaté x Paulistano - 18h - sem transmissão

Campeonato Paulista sub 14 feminino

São Caetano x Centro Olímpico - 19h - sem transmissão

Campeonato Paulista sub 21 masculino

SESI SP x São Caetano - 19h - sem transmissão

Campeonato Paulista sub 17 masculino

Vôlei Maua x Farma Conde - 19h - sem transmissão

Próximo jogo da Seleção Brasileira

Com o Pré-Olímpico prestes a começar no vôlei feminino, a Seleção Brasileira se prepara para jogar na madrugada do próximo sábado, 16 de setembro, contra a Argentina, em Tóquio, a partir das 4h (horário de Brasília). O Brasil está no grupo B e portanto os jogos serão transmitidos somente na madrugada e pela manhã pela Globo e Sportv ao vivo.

Já o Brasil masculino entra em quadra no dia 30 de setembro, contra o Catar, pela primeira rodada do Pré-Olímpico de vôlei no Rio de Janeiro, às 10h, horário de Brasília. O Sportv vai transmitir todos os confrontos da Seleção para todo o país na TV paga e na plataforma de streaming Globoplay.

O Pré-Olímpico tem como função principal distribuir seis vagas para ambos os gêneros. As 24 seleções são divididas em três grupos de oito, onde jogam entre si por sete rodadas entre pontos corridos. Cada vitória garante pontos na classificação e, ao fim, os dois melhores de cada grupo carimbam o passaporte para as Olimpíadas de Paris.

