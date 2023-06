Resultado amistoso do Brasil hoje: Seleção Brasileira perde para Senegal

Em amistoso internacional, Senegal venceu a Seleção Brasileira por 4 a 2 nesta terça-feira, 20 de junho, no Estádio de Alvalade, em Lisboa. A equipe brasileira fecha a sua participação na Data FIFA do mês de junho com uma vitória e uma derrota. Confira como foi a partida e assista aos gols.

Resultado jogo do Brasil x Senegal amistoso em junho

O segundo amistoso da Seleção Brasileira no mês de junho foi disputado nesta terça-feira, em Lisboa, Portugal, com a presença de brasileiros e turistas nas arquibancadas. Camisas amarelas dominaram o publico.

O resultado, por outro lado, não agradou a torcida do Brasil, já que os senegaleses levaram a melhor com três gols contra dois dos brasileiros. Agora, o próximo desafio da Seleção Brasileira é em setembro.

COMO FOI O PRIMEIRO TEMPO DE BRASIL X SENEGAL?

Com o apoio dos torcedores nas arquibancadas do Estádio de Alvalade, em Lisboa, a Seleção Brasileiro começou melhor no primeiro tempo. Bastaram apenas 10 minutos para Lucas Paquetá, atacante do West Ham, abrir o placar em favor do elenco canarinho.

Bruno Guimarães lançou para Vini Junior que, em passe certeiro, mandou a bola na cabeça de Paquetá, responsável pelo primeiro gol do Brasil contra Senegal.

Assista ao gol de Lucas Paquetá.

Que assistência do Vini Jr pro gol do Paquetá. 🎯pic.twitter.com/if8MM6RM5S — njdeprê - marlon (@njdmarlon) June 20, 2023

Richarlison, na sequência, tentou ampliar para o Brasil, mas o centroavante manda a bola longe do gol. Aos 14, os brasileiros tiveram um pênalti marcado após Vinicius Junior ser derrubado na área por Ciss, mas a arbitragem assinalou impedimento no jogador do Real Madrid no início da jogada, cancelando a penalidade.

Mesmo atrás do placar, Senegal passou a pressionar a defesa brasileira e cresceu no jogo. A marcação e as tentativas foram eficientes já que, com 22 minutos, Diallo deixou tudo igual no amistoso. O jogador aproveitou a sobra depois de Joelinton tirar a bola da defesa.

Confira o gol de Senegal.

⚽ DIALLO BRASIL 1x1 SENEGAL pic.twitter.com/yTBSP9PeYv — Vídeos de Gols (@vdsgols) June 20, 2023



O confronto seguiu equilibrado até a reta final do primeiro tempo. Com 33, Sarr teve boa oportunidade de ampliar para Senegal, enquanto Danilo assustou o goleiro Diaw. Sem mudanças na primeira etapa, jogadores foram ao vestiário.

COMO FOI O SEGUNDO TEMPO DE BRASIL X SENEGAL?

O Brasil manteve a postura ofensiva no segundo tempo, assim como Senegal que tratou de buscar as melhores oportunidades com Mané, Sarr e Diall no campo de ataque adversário.

As investidas dos senegalenses deram certo, mas foi com o gol contra de Marquinhos aos 6 minutos que Senegal passou à frente no placar.

Veja o momento do gol contra do zagueiro Marquinhos.

Brazil 1 - [2] Senegal Marquinhos own-goal 52’ pic.twitter.com/KFUlA3zA8F — zack💚 FAST GOALS (@GoalsZack) June 20, 2023

O segundo gol deu ao time de Senegal o gás necessário. Três minutos depois, Sadio Mané, astro do Bayern de Munique, marcou o terceiro para o time africano. Gueye chegou à área e tentou ampliar, mas o goleiro Ederson defendeu. Mané aproveitou a sobra e encheu as redes dos brasileiros.

Confira o terceiro gol de Senegal.

🇸🇳 GOLAÇO de Sadio Mané contra o Brasil! ⚽️pic.twitter.com/Y0GRSsVBaz — 𝐁𝐮𝐧𝐝𝐞𝐬𝐥𝐞𝐚𝐠𝐮𝐞 𝐈𝐧𝐬𝐢𝐝𝐞𝐫 🇩🇪🇧🇷 (@BundesInsider) June 20, 2023

Ainda teve espaço para mais gols no segundo tempo. O Brasil começou a remontada a partir dos 12 minutos. Depois de marcar gol contra, Marquinhos fez bonito e fez o segundo da equipe anfitriã. Após cobrança de escanteio, o zagueiro encheu as redes do goleiro senegalês Diaw.

Confira o segundo gol do Brasil.

Tai meu povo mais um gol brasileiro, Marquinhos, fez contra, agora a favor hahaha #BRAxSEN #FutebolNoSportv pic.twitter.com/M82bqByhqX — Tião Prado (@PradoTiao) June 20, 2023

A partida seguiu quente na metade do segundo tempo. O treinador Ramon Menezes realizou mudanças para melhorar o desempenho do Brasil, com André, Alex Telles e Raphael Veiga. Senegal seguiu pressionando com Mané e Koulibaly, com boa chance do segundo aos 25 minutos.

O Brasil foi melhor na reta final do segundo tempo. Rony e Pedro, jogadores do futebol brasileiro, apareceram mais no jogo, mas não conseguiram marcar. Teve até confusão após falta sofrida por Bruno Guimarães. Cartão amarelo para os dois lados.

Com seis minutos de acréscimos, Senegal só queria segurar o placar, enquanto a Seleção Brasileira seguiu firme na busca pelo empate. Aos 47 minutos, Pedro teve a última boa oportunidade, mas Diaw empatou no cantinho do gol.

No finalzinho, Senegal teve pênalti para cobrar após o goleiro Ederson derrubar Jackson na área. No mesmo instante, o árbitro marcou a penalidade. Sadio Mané, astro da equipe africana, marcou o quarto. Placar final, 4 a 2 para Senegal contra o Brasil.

Confira o quarto e último gol do jogo.

GOAL! SADIO MANÉ SCORES A BRACE VS BRAZIL!! Senegal 🇸🇳 4-2 Brazil 🇧🇷 pic.twitter.com/ooCaotGcRM — Reyi (@Reinaldodcg9) June 20, 2023

Quando é o próximo jogo do Brasil?

A Seleção Brasileira volta a jogar em setembro, em confronto válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo na América do Sul, contra Bolívia e Peru. Os jogos serão disputados em 04 a 12 de setembro, com horário e mando de campo a serem definidos pela Conmebol.

Na temporada passada, o Brasil terminou em primeiro lugar nas Eliminatórias. No Mundial da FIFA, entretanto, foi eliminado pela Croácia, nos pênaltis, durante as quartas de final.

O técnico Tite foi desligado do cargo. O italiano Carlo Ancelotti, do Real Madrid, é quem deve assumir o comando da seleção de futebol com cinco títulos de Copa do mundo.

