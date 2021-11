Horário do jogo do Palmeiras x São Paulo hoje e transmissão (17/11)

Dia de clássico! Palmeiras e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira, 17, em partida válida pela 33ª rodada do Brasileirão. O confronto ocorre a partir das 20h30, no Allianz Parque, mas com transmissão no pay-per-view. Veja então como assistir o jogo do Palmeiras x São Paulo hoje, ao vivo.

Onde assistir jogo do Palmeiras x São Paulo hoje?

O clássico entre Palmeiras x São Paulo hoje, 17, não terá transmissão ao vivo da TV aberta. No entanto, o torcedor pode acompanhar o confronto pelo Premiere, canal pay-per-view do Campeonato Brasileiro Série A e B, que exibe a partida com exclusividade.

Data : 17 de novembro 2021

: 17 de novembro 2021 Horário : 20h30 (horário de Brasília)

: 20h30 (horário de Brasília) Local : Allianz Parque – São Paulo (SP)

: Allianz Parque – São Paulo (SP) Onde assistir jogo do Palmeiras x São Paulo hoje: Premiere

Equipes se enfrentam em situação oposta no campeonato

O Palmeiras perdeu para o Fluminense na última rodada, mas antes do revés, engatou seis vitórias consecutivas que colocaram a equipe na briga pelo título. Sem conseguir o triunfo, o Verdão ficou estacionado nos 58 pontos e viu a taça ficar mais distante. No entanto, o clube tem tudo para confirmar uma das vagas no G-4.

Por outro lado, o São Paulo vive situação totalmente oposta. O clube foi goleado pelo Flamengo por 4 a 0 e ficou ainda mais próximo da zona do rebaixamento. Com o revés, o Tricolor manteve os 38 pontos, tendo apenas dois de vantagem para o Z-4. Uma nova derrota pode levar o clube para a degola, caso Juventude e Bahia vençam.

No primeiro turno, as equipes empataram em 0 a 0 no Morumbi. Relembre:

Qual a provável escalação de Palmeiras x São Paulo?

Em busca do triunfo para conseguirem se aproximar de seus objetivos, Palmeiras x São Paulo vão a campo com o que de melhor possuem para o jogo de hoje. Rogério Ceni tem o retorno de Rodrigo Nestor, Gabriel Sara e Wellington, que cumpriram suspensão na última partida.

Já o Verdão não pode contar com Gustavo Gomez, convocado para a seleção paraguaia, além de Deyverson, Dudu e o volante Felipe Melo, que cumprem suspensão. Veja abaixo então as prováveis escalações:

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Kuscevic, Luan e Victor Luis; Danilo e Zé Rafael; Scarpa, Veiga e Rony; Luiz Adriano (Breno Lopes).

São Paulo: Tiago Volpi, Igor Vinicius (Bruno Alves), Miranda, Léo e Reinaldo; Liziero, Rodrigo Nestor, Gabriel Sara e Igor Gomes; Luciano e Rigoni.

