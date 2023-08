Horário do jogo do Vila Nova x Mirassol e onde assistir ao vivo - 17/08/23

Pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Vila Nova recebe o Mirassol nesta quinta-feira, 17 de agosto, no Estádio OBA, em Goiânia. A transmissão começa às 21h30, horário de Brasília, tanto na televisão como na internet para todo o país.

Onde vai passar Vila Nova x Mirassol ao vivo

A partida entre Vila Nova e Mirassol será transmitida com exclusividade no Sportv e Premiere, às 21h30, horário de Brasília, para todos os estados do país. Assinantes do Globoplay podem acompanhar a retransmissão dos canais ao vivo.

O Vila Nova ocupa a sexta posição com 39 pontos, invicto há duas rodadas com uma vitória e um empate seguidos nas últimas rodadas na Série B do Brasileirão. O treinador Marquinhos Santos vai colocar em campo hoje Dênis Júnior; Léo Duarte, Rafael Donato, Doma, Rodrigo Gelado; Ralf, Igor Henrique, Lourenço; Henrique Almeida, Neto Pessoa e Guilherme Parede.

O Mirassol, disputando a segunda divisão pela primeira vez, está em oitavo lugar com 36 pontos, vindo de derrota para o Novorizontino. O técnico Mozart vai colocar em campo todos os titulares com Muralha; Lucas Ramon, Thalisson Kelven, Luiz Otávio, Guilherme Biro; Yuri Lima, Danielzinho, Chico Kim, Gabriel; Julimar e Kauan.

Qual foi o último título do Vila Nova?

O último título do Vila Nova foi em 2020, quando levantou a taça da Série C do Campeonato Brasileiro, garantindo também o acesso para a segunda divisão, a Série B do Brasileirão.

Na temporada, o time goiano terminou em terceiro lugar na classificação do grupo A com 31 pontos, somados em oito vitórias, sete empates e três derrotas. Na segunda fase o elenco ficou em primeiro lugar no grupo C, somados em 10 pontos com três vitórias, um empate e duas derrotas garantindo o acesso, ganhando do Brusque, Santa Cruz e Ituano.

Já na final, contra o Remo, o Vila Nova superou o adversário por 5 a 1, enquanto a volta ficou em 2 a 3 para o Vila Nova, que levantou a taça da Série C do Brasileirão e tornou-se o mais novo campeão da terceira divisão.

Qual a classificação da Série B de momento?

Se a Série B do Campeonato Brasileiro acabasse hoje, Sport, Vitória, Novorizontino e Criciúma garantiriam o acesso para a elite do futebol. Na parte de baixo, Tombense, Londrina, Chapecoense e ABC seriam rebaixados para a terceira divisão da próxima temporada.

O torneio da CBF é disputado em 38 rodadas entre pontos corridos onde os times se enfrentam por duas vezes cada: uma como mandante e outra como visitante.

Veja o ranking atualizado da série B

1) Sport - 45 pontos

2) Vitória - 44 pontos

3) Novorizontino - 42 pontos

4) Criciúma - 41 pontos

5) Juventude - 39 pontos

6 Vila Nova - 39 pontos

7 Guarani - 37 pontos

8 Mirassol - 36 pontos

9 Atlético GO - 34 pontos

10 Ceará - 33 pontos

11 Botafogo SP - 33 pontos

12 CRB - 29 pontos

13 Ponte Preta - 27 pontos

14 Ituano - 26 pontos

15 Sampaio Corrêa - 24 pontos

16 Avaí - 22 pontos

17 Tombense - 20 pontos

18 Londrina - 19 pontos

19 Chapecoense - 19 pontos

20 ABC - 14 pontos

