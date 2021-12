Horário e onde assistir jogo do Fluminense x Chapecoense hoje – 09/12

O Fluminense entra em campo para enfrentar a Chapecoense nesta quinta-feira, 09/12, tendo a última chance de conquistar a vaga na Libertadores. A bola vai rolar a partir das 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã, pela última rodada do Brasileirão com transmissão ao vivo para todo o Brasil. Por isso, saiba onde assistir ao jogo do Fluminense hoje ao vivo.

Onde assistir Fluminense x Chapecoense hoje? O canal Globo, na TV aberta para todo o Brasil e a plataforma Premiere, vão transmitir o confronto de hoje ao vivo para todo o Brasil nesta quinta-feira.

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio do Maracanã, cidade de Rio de Janeiro, no Brasil

TV: Globo

LiveStream: Premiere pelo aplicativo ou site (www.premiere.globo.com)

Em sétimo lugar com 51 pontos, o Fluminense enfrenta a Chapecoense nesta quinta buscando uma vaga na Libertadores do ano que vem. Se vencer, a vaga na Pré-Libertadores é sua mas, se garantir os três pontos e o Bragantino perder na rodada, aí o tricolor carioca pode se garantir na fase de grupos. Se empatar, torce por tropeços de América e Ceará, que estão à sua frente na tabela.

Enquanto isso, a Chapecoense aparece na lanterna do Brasileirão já rebaixada de maneira antecipada. Com 15 pontos, o elenco de Chapecó contabiliza em toda a temporada somente 1 vitória, 12 empates e 24 derrotas, ou seja, fez uma das piores campanhas na história do campeonato.

Escalação de Fluminense e Chapecoense:

O técnico Marcão não conta com Fred, Yago, Wellington e Manoel, todos por suspensões.

Já a Chape, por outro lado, não deve mudar a sua escalação, já que não briga por mais nada. Somente Geuvânio não estará disponível depois de ser expulso na última rodada.

Fluminense: Marcos, Samuel Xavier, Luccas Claro, David Braz, Marlon; André, Martinelli, Cazares; Luiz Henrique, Arias, Bobadilla

Chapecoense: João Paulo; Ronei, Joílson, Ignacio, Mancha; Mike, Moisés Ribeiro, Renê, Marquinho; Perotti, Henrique Almeida

Veja a seguir como foi o confronto do primeiro turno do Brasileirão entre Chape e Fluminense.

