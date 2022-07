Ingressos de Corinthians x Flamengo dia 10/7: preço e onde comprar

Acalme o coração torcedor, porque os ingressos de Corinthians x Flamengo já estão à venda! A décima sexta rodada do Brasileirão apresenta o Clássico das Nações, nada mais do que a reunião das duas maiores torcidas do futebol brasileiro no próximo domingo, 10 de julho de 2022, na Neo Química Arena, a partir das 16h (horário de Brasília).

A venda geral para os torcedores já está aberta por diferentes valores entre os setores.

Como comprar os ingressos de Corinthians x Flamengo?

A venda para os ingressos de Corinthians x Flamengo, na Neo Química Arena, em São Paulo, já estão abertas! Prepare o bolso e se programe torcedor, porque a partida é promessa de bom futebol como em todo clássico do futebol.

A venda é feita de maneira escalonada mas, a partir de quarta-feira, 6 de julho, torcedores em geral já podem adquirir ingressos para o confronto do domingo, 10 de julho de 2022, no Brasileirão. Lembrando que os ingressos são divididos por setores em diferentes valores.

Para começar, é importante ressaltar que as vendas dos ingressos de Corinthians x Flamengo são feitas apenas e exclusivamente pelos sites de www.fieltorcedor.com.br e www.ingressoscorinthians.com.br, SEM bilheteria física.

Membros do Fiel Torcedor tem desconto na compra dos tickets, além de vantagens entre os setores da Neo Química Arena. Os membros do plano Minha Vida tem descontos de 20% a 57%, enquanto os usuários do plano Minha História apresentam o desconto de 25% a 45%.

Os preços variam entre R$50 até R$500, dependendo do setor escolhido. Confira a seguir a tabela completa dos valores do ingresso de Corinthians x Flamengo no Brasileirão 2022, pelo primeiro turno.

NORTE ENGOV: R$50,00

SUL DORIL: R$90,00

LESTE SUPERIOR NEOSALDINA: R$110,00

LESTE INFERIOR LATERAL EPOCLER: R$130,00

LESTE INFERIOR CENTRAL EPOCLER: R$150,00

OESTE SUPERIOR BENEGRIP: R$170,00

OESTE INFERIOR CORNER BUSCOPAN: R$200,00

OESTE INFERIOR LATERAL BUSCOPAN: R$320,00

OESTE INFERIOR CENTRAL BUSCOPAN: R$400,00

OESTE BUSINESS NEO QUÍMICA ARENA: R$500,00

Quem tem mais vitória no confronto entre Corinthians e Flamengo?

O Flamengo tem mais vitórias do que o Corinthians no Clássico das Nações em toda a história do futebol. São 59 vitórias para o Rubro-Negro contra 53 para o Timão, além dos 30 empates,

De acordo com os dados do portal Meu Timão, são 142 partidas disputadas entre Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil. No quesito gols foram 224 gols do Flamengo contra 211 do Corinthians, como informa o portal de estatísticas do Meu Timão.

A última vez que se enfrentaram aconteceu em 17 de novembro de 2021, pelo Campeonato Brasileiro da Série A no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Pelo placar de 1 x 0, a equipe carioca levou a melhor com gol de Bruno Henrique.

Confira como foi a última partida entre as equipes.