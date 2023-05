Descubra onde assistir o jogo do Inter hoje no Brasileirão. Foto: Reprodução Ricardo Duarte / Internacional

Um ponto separa as equipes na parte de cima da tabela de classificação

Inter x Athletico: onde vai passar jogo do Inter hoje (10/05)

Após a derrota no fim de semana, o Internacional busca se recuperar no Brasileirão. Na noite desta quarta-feira, o Colorado vai enfrentar o Athletico Paranaense às 19h, horário de Brasília, no Beira-Rio. O jogo do Inter hoje é válido pela quinta rodada da competição e terá transmissão ao vivo.

Qual canal vai passar jogo do Inter hoje ao vivo?

O torcedor pode assistir o jogo do Inter hoje nos canais SporTV e o Premiere, disponíveis em operadoras de televisão por assinatura em qualquer lugar do Brasil.

O duelo entre Inter e Athletico é válido pela quinta rodada do Brasileirão. O Grupo Globo detém os direitos de transmissão do campeonato, ou seja, é a única emissora que pode exibir cada uma das partidas.

Como a Globo não vai exibir o jogo do Inter hoje na TV aberta, os dois canais assumem a responsabilidade na televisão paga.

Como assistir Internacional online hoje?

Para assistir o jogo do Internacional e Athletico online hoje o torcedor precisa acessar o aplicativo do Premiere ou do GloboPlay caso seja assinante.

Quem tem o pacote de canais Premiere na TV paga ou pela internet pode acompanhar a retransmissão das imagens pelo computador ou aplicativo do celular, tablet e smartv. É só conectar-se com a sua conta e senha.

Também dá para ver no GloboPlay. Os combos "GloboPlay + canais ao vivo e Premiere" e "GloboPlay e Premiere" são necessários para ter os dois canais na programação.

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre

Onde assistir: SporTV, Premiere e GloboPlay

Escalações de Internacional x Athletico PR

O técnico Mano Menezes continua sem Alemão, peça chave no ataque colorado. O atacante continua no departamento médico do clube gaúcho.

Do outro lado, Paulo Turra precisa manter o gás do seu elenco depois da vitória contra o Flamengo no fim de semana. Os desfalques são Marcelo Cirino e Kaique.

Internacional: Keiller; Igor Gomes, Mercado, Thauan Lara, Vitão; Baralhas, Campanharado, Mauricio, De Pena; Wanderson e Luiz Adriano.

Athletico PR: Bento; Khellven, Thiago Heleno, Pedro Henrique, Pedrinho; Erick, Fernandinho, Christian; David Terans Rômulo e Vitor Roque.

Ainda tem ingressos para comprar?

Os ingressos para o jogo do Inter hoje podem ser adquiridos de forma online até 20h, horário de Brasília, desta quarta-feira. Também dá para comprar na bilheteria do clube, no Ginásio Gigantinho, das 10h às 20h, por sócios e não sócios.

O site socio.internacional.com.br é responsável pelas vendas oficiais de tickets do Inter. Os valores vão de R$ 16 até R$ 160 entre os diferentes setores do estádio.

Os portões do Beira-Rio serão abertos às 17h, mas a bola só vai rolar às 19h. Lembre-se que para acessar o estádio é necessário ter o E-ticket e o documento de identificação com foto em mãos.

