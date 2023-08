Internacional ao vivo: onde vai passar o jogo do Inter hoje (12/8)

Duelo entre Botafogo e Internacional vai ser no Nilton Santos, no Rio de Janeiro

Classificado para as quartas de final da Libertadores, o Internacional visita o líder Botafogo neste sábado, 12 de agosto, pela 19ª rodada do Brasileirão no Estádio Nilton Santos. A transmissão começa às 21h, horário de Brasília, para todo o país.

Quem vai transmitir o jogo do Inter hoje ao vivo

O torcedor pode assistir o jogo do Inter no Brasileirão hoje no Sportv e Premiere, às 21h, com narração de Dandan Pereira e comentários de Carlos Eduardo Lino e Pedrinho em todo o território nacional. Quem é assinante Globoplay acompanha a retransmissão ao vivo no aplicativo.

O Botafogo não saiu do zero a zero contra o Guaraní, no meio da semana, mas se classificou para as quartas de final da Copa Sul-Americana. No Brasileirão, o elenco segue na liderança com 44 pontos, vantagem de 13 com o segundo colocado. Bruno Lage vai escalar para o jogo de hoje Lucas Perri; Di Plácido, Adryelson, Victor Cuesta, Hugo; Marlon Freitas, Tchê Tchê, Eduardo; Gustavo Sauer, Victor Sá e Janderson.

Já o Inter carimbou o passaporte para as quartas da Libertadores depois de vencer o River Plate nos pênaltis, pelo meio da semana. Em 12º lugar no Brasileirão com 24 pontos, o time de Eduardo Coudet quer lutar pelo G4 e, por isso, entra em campo hoje com Rochet; Bustos, Vitão, Mercado, Renê; Gabriel, Aránguiz, Mauricio, Alan Patrick; Wanderson e Valencia.

Que horas: 21h (de Brasília)

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro

Arbitragem: Flavio Rodrigues de Souza

Onde assistir: Sportv e Premiere

Conheça o Deportivo Pereira, time que vai enfrentar o Palmeiras na Libertadores

Adversários de Botafogo e Internacional nas competições internacionais

Botafogo e Internacional estão confirmados nas quartas de final da Sul-Americana e Libertadores respectivamente depois de ganharem os seus confrontos nas oitavas. O time carioca venceu o Guarani enquanto o gaúcho superou o River Plate, faturando o carimbo no passaporte.

O Internacional vai enfrentar o Bolívar nas quartas de final, enquanto o Botafogo vai jogar contra o Defensa y Justicia, forte oponente do futebol argentino. Os confrontos de ida vão acontecer na terça e quarta-feira, 22 e 23 de agosto respectivamente, enquanto a volta vai ser em 29 e 30 do mesmo mês.

O Internacional quer o terceiro troféu da sua história enquanto o Glorioso busca o primeiro da Sul-americana.

Classificação do Brasileirão atualizada

O Botafogo conquistou 44 pontos em 18 rodadas e agora ocupa a primeira posição da tabela. O elenco carioca busca o título brasileiro depois de 28 anos e, após o trabalho fantástico de Luis Castro, o Glorioso pode levantar a taça.

1) Botafogo - 44 pontos

2) Flamengo - 31 pontos

3) Fluminense - 31 pontos

4) Palmeiras - 31 pontos

5) RB Bragantino - 31 pontos

6) Grêmio - 30 pontos

7) Athletico PR - 28 pontos

8) Cuiabá - 28 pontos

9) São Paulo - 26 pontos

10) Atlético MG - 24 pontos

11) Cruzeiro - 24 pontos

12) Inter - 24 pontos

13) Fortaleza - 23 pontos

14) Corinthians - 20 pontos

15) Goiás - 19 pontos

16) Bahia - 18 pontos

17) Santos - 18 pontos

18) Coritiba - 14 pontos

19) Vasco - 12 pontos

20) América MG - 10 pontos

