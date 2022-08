Internacional x Flamengo feminino hoje (22/08) e onde assistir

Confira onde assistir a decisão do futebol feminino hoje. Foto: Reprodução / Paula Reis / Flamengo

No primeiro jogo, o Internacional venceu por 3 x 1 fora de casa; quem vencer avança para a semifinal do Brasileirão Feminino

Valendo a vaga para a semifinal, Internacional e Flamengo se enfrentam nesta segunda-feira, 22 de agosto, pelo duelo de volta nas quartas de final a partir das 15h (horário de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Quer saber onde assistir Internacional x Flamengo feminino hoje? Confira o texto a seguir com todas as informações.

No primeiro jogo, o Inter venceu por 3 x 1, precisando apenas de um empate para se classificar.

Onde assistir Internacional x Flamengo feminino hoje

O jogo do Internacional x Flamengo feminino hoje vai passar no SporTV, às 15h (Horário de Brasília).

Quer acompanhar todos os lances da grande decisão feminina pelas quartas de final? O canal do SporTV é o grande responsável por exibir todas as emoções do embate nesta segunda-feira, disponível apenas em operadoras de TV por assinatura. O torcedor deve entrar em contato com a operadora para obter o canal em sua programação.

Para quem não é assinante, a opção é assistir através do GloboPlay, plataforma de streaming também para assinantes. O sistema está disponível tanto pelo site www.globoplay.globo.com como também pelo celular, Android e iOS, tablet e smart TV.

A plataforma pode ser encontrada entre diferentes pacotes com programação de filmes, séries e novelas. O sistema vai de R$24,90 até R$86,90.

Ficha técnica

Horário: 15h (horário de Brasília)

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre

Onde assistir Internacional x Flamengo feminino: SporTV e GloboPlay

Arbitragem: Charly Wendy Straub Deretti (FIFA)

Quem Inter ou Flamengo vai enfrentar na semifinal?

O chaveamento para a semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino nesta temporada já está definido pela CBF. Ao fim da partida, Internacional e Flamengo já sabem quem vão enfrentar.

De acordo com o chaveamento, o vencedor vai jogar contra Ferroviária ou São Paulo, dependendo do resultado entre as quartas de final. Na outra chave, Palmeiras e Corinthians realizam o Derby Paulista tão esperado, saindo o primeiro finalista.

A semifinal do Brasileirão Feminino ainda não tem data, podendo estar disponível entre os próximos dias pela própria CBF, assim como o horário e a agenda de transmissões.

Semifinal da Copa do Brasil 2022: datas, quem vai jogar e onde assistir

Campeões do Brasileirão Feminino

O Flamengo já venceu o Campeonato Brasileiro de futebol feminino uma vez, enquanto o Internacional busca o seu primeiro troféu em toda a história.

No entanto, quem é o maior campeão é o Corinthians, com 3 títulos conquistados entre os anos de 2018, 2020 e 2021, o atual campeão do torneio feminino.

Em segundo lugar vem a Ferroviária com 2 títulos e depois o Rio Preto, Centro Olímpico, Flamengo e Santos com 1 título para cada.

Confira a lista completa dos vencedores.

Corinthians 3 títulos

Ferroviária 2 títulos

Rio Preto 1 título

Centro Olímpico 1 título

Flamengo 1 título

Santos 1 título

