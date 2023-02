Como assistir jogo do Grêmio x Esportivo hoje e horário ao vivo (01/02)

Nesta quarta-feira, 1º de fevereiro, o Esportivo recebe o Grêmio para a disputa dos três pontos na quarta rodada do Campeonato Gaúcho da temporada. Com início às 20h (Horário de Brasília), o jogo do Grêmio hoje vai ser no Estádio Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves. Confira como assistir ao embate no texto.

O árbitro da partida vai ser Leandro Pedro Vuaden. Os assistentes determinados são Jose Eduardo Calza, Fabricio Lima Baseggio e o quarto árbitro Patrick Kaue Krauser Farias. O técnico de arbitragem vai ser Julio Cesar Espinoza de Freitas.

O jogo do Grêmio hoje vai passar no SporTV, Premiere e GloboPlay.

Qual canal vai passar jogo do Grêmio hoje

O Grupo Globo adquiriu os direitos de transmissão do Campeonato Gaúcho de 2023. Por isso, as emissoras na TV aberta e fechada vão transmitir a maior parte dos jogos do torneio.

Mas quando os jogos não passam na TV aberta, dá para assistir no SporTV e Premiere, além da plataforma GloboPlay para assinantes.

O Globoplay é a plataforma oficial de vídeo sob demanda da TV Globo, dona dos direitos de imagens. A plataforma fornecerá transmissões ao vivo e destaques do torneio para quem é assinante.

Acesse o site no seu navegador e procure a opção dos canais ao vivo. Lá, dá para assistir o SporTV e o Premiere ao vivo nos dispositivos móveis e smartv.

Dúvidas de como assistir os jogos de futebol no Globoplay

Tem jogo de futebol no Globoplay?

Dá para assistir jogo de futebol no GloboPlay através do SporTV e Premiere, além da retransmissão das imagens da Globo na TV aberta quando indicado.

Quem tem Globoplay pode assistir SporTV?

Sim, mas somente se é assinante da plataforma.

Qual plano do Globoplay tem Premiere?

Os planos que oferecem o Premiere são de R$ 69,90 ao mês ou 12x de R$ 39,90 ou o GloboPlay+ canais ao vivo e o Premiere por R$ 89,90 ao mês.

Escalações de Esportivo x Grêmio

Provável escalação do jogo do Esportivo hoje: Rafael Copetti; Márcio Lima, Tairone, Jean Pablo, Roger; Jeferson Pril, Cris Magno, Fabricio Lusa; Germano, Flávio Torres e Thiaguinho.

Provável escalação do jogo do Grêmio hoje: Gabriel; Thaciano, Gustavo Martins, Bruno Uvini, Diego Barbosa; Lucas Silva, Villasanti, Gabriel Silva, Cristaldo; Guilherme e Diego Souza.

Classificação do Campeonato Gaúcho

O Grêmio está na liderança do Gauchão de 2023.

1 Grêmio - 9 pontos

2 Brasil de Pelotas - 6 pontos

3 Internacional - 5 pontos

4 Avenida - 5 pontos

5 Ypiranga - 4 pontos

6 Caxias - 4 pontos

7 São José RS - 4 pontos

8 Juventude - 3 pontos

9 Novo Hamburgo - 2 pontos

10 São Luiz - 2 pontos

11 Esportivo - 1 ponto

12 Aimoré - 1 ponto

