Jogo da Chapecoense ao vivo x Tombense hoje onde vai passar – 21/10

Chapecoense e Tombense se enfrentam nesta sexta-feira pela 36ª rodada da Série B do Brasileirão, com ambos fugindo da zona de rebaixamento

A Chapecoense tem um compromisso marcado nesta sexta-feira, 21/10, pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, contra o Tombense. A partir das 19h15 (Horário de Brasília), o jogo da Chapecoense ao vivo vai ser na Arena Condá. Confira todas as informações que você precisa saber a seguir no texto.

Onde vai passar jogo da Chapecoense ao vivo hoje

O jogo da Chapecoense e Tombense hoje nesta sexta-feira às 19h15 (Horário de Brasília) tem transmissão do Sportv e Premiere, na TV paga. Entretanto, você também pode assistir através da plataforma de streaming GloboPlay, disponível por assinatura.

Data: 21 de outubro de 2022

Horário: 19h15 (horário de Brasília)

Local: Arena Condá, em Chapecó

TV: Sportv e Premiere

LiveStream: GloboPlay pelo aplicativo ou site (www.globoplay.globo.com) disponível por assinatura

Arbitragem: Marcelo de Lima Henrique

Como vem Chapecoense e Tombense para o jogo de hoje?

Sem vencer por três rodadas seguidas na Série B, a Chapecoense entra em campo nesta sexta-feira com o único e principal objetivo de conquistar os três pontos para escapar da zona de rebaixamento. Em décimo sexto lugar com 39 pontos, os catarinenses estão com nove vitórias, doze empates e catorze derrotas. Na última partida, perdeu para o Sampaio Corrêa

Do outro lado, o Tombense vem na décima quarta posição com 44 pontos. Com oito pontos de vantagem ao primeiro colocado na degola, o elenco mineiro deve conquistar a vitória nesta sexta se quiser se afastar da parte de baixo da tabela. Até aqui contabiliza dez vitórias, catorze empates e onze derrotas.

No último sábado, empatou com a Ponte Preta.

Chapecoense: Saulo; Fernando Augusto, Léo, Cleylton, Maílton; Chrystian, Marcelo Freitas, Ronei, Willian Popp; Thomás e Alisson.

Tombense: Felipe Garcia; David, Ednei, Marcondes, Manoel; Zé Ricardo, Guilherme Ribeiro, Everton, Jean Lucas; Paulo de Souza Junior e Ciel.

Quantas rodadas faltam para acabar a Série B?

Com a rodada do fim de semana, faltam TRÊS rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro da Série B. Disputado em pontos corridos, as equipes jogam por 38 rodadas entre primeiro e segundo turno.

Cada vitória vale 3 pontos ao elenco vencedor, e o empate garante apenas um para ambos os lados. São dezenove rodadas para cada turno.

A última rodada da Série B está marcada para domingo, 6 de novembro de 2022, com todos os jogos no mesmo instante, às seis e meia da tarde, pelo horário de Brasília. São quatro vagas de acesso para a elite do Brasileirão em jogo, enquanto as quatro últimas na tabela vão para a terceira divisão do futebol.

Devido à Copa do Mundo no Catar este ano, o calendário do Brasileirão passou por alterações necessárias, já que a FIFA obriga toda a qualquer competição de futebol a terminar antes do dia 20 de novembro.

