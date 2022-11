Jogo da Ponte Preta hoje onde assistir ao vivo e horário - 04/11/2022

O já rebaixado Náutico recebe a Ponte Preta nesta sexta-feira, 04 de novembro, pela última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com início às 21h30 (Horário de Brasília), o jogo da Ponte Preta hoje vai ser no Estádio dos Aflitos, em Pernambuco. Confira onde assistir ao vivo e todos os detalhes da partida.

Onde assistir jogo da Ponte Preta hoje ao vivo

Sportv e Premiere vão transmitir o jogo da Ponte Preta hoje às 21h30 (Horário de Brasília) ao vivo para todo o país na TV fechada.

Ambos os canais estão disponíveis em todos os estados do Brasil entre as operadoras de TV como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. Para quem gosta de ver online é só acessar a plataforma GloboPlay no aplicativo no celular, tablet, computador e smartv.

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

A transmissão segue o horário de Brasília. Se você mora nos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Roraima, Rondônia, Acre, Amazonas, além de Fernando de Noronha, fique atento com a diferença de horários.

Local: Estádio dos Alfitos

TV: Sportv e Premiere

Online: GloboPlay no aplicativo ou www.globoplay.globo.com

Arbitragem: Roger Goulart

Informações de Náutico e Ponte Preta hoje

O Náutico está rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro de 2023. O elenco pode vencer nesta sexta que não deixa a última colocação. Com 30 pontos na lanterna, contabiliza oito vitórias, seis empates e 23 derrotas por toda a temporada. O elenco pernambucano não sai da parte de baixo desde a 17ª rodada.

Do outro lado, a Ponte Preta não briga por mais nada, mas já está garantida na Série B do ano que vem para tentar a sorte com o acesso. A Macaca aparece em 12ª posição na tabela com 46 pontos, com 11 vitórias, 13 empates e 13 derrotas entre trinta e sete rodadas disputadas na temporada. A única tentativa do grupo paulista é se despedir da temporada em uma boa colocação.

Escalação do Náutico: Bruno Lopes; João Paulo, Arthur, Anilson Dourado Santiago; Victor Ferraz, Djavan, Ralph, João Lucas; Pedro Vitor, Éverton e Lucas Henrique.

Escalação da Ponte Preta: Caique França; Bernardo de Paulo Silva, Léo Santos, Fábio Sanches, Igor; Felipe Amaral, Wallisson Luiz, Fraga, Cassinho; Fessin e Lucca.

Jogos da última rodada da Série B

A última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro será disputada neste fim de semana, entre a quinta, sexta, sábado e o domingo, 06 de novembro. Todas as vinte equipes entram em campo em horários alternados por dez partidas.

O destaque fica para os duelos de CSA, Novorizontino, Vasco contra Ituano e Sport.

Confira os horários de cada um e onde assistir.

Sexta-feira (04 de novembro):

21h30 - Náutico x Ponte Preta (Premiere)

Sábado (05 de novembro):

16h - Criciúma x Tombense (Premiere)

18h - Sampaio Corrêa x Londrina (Premiere)

Domingo (06 de novembro):

16h - Guarani x Chapecoense (Premiere)

18h30 - CRB x Bahia (Premiere)

18h30 - Operário x Novorizontino (Premiere)

18h30 - Cruzeiro x CSA (Sportv e Premiere)

18h30 - Ituano x Vasco (Premiere)

18h30 - Vila Nova x Sport (Premiere)

