Jogo do Athletico-PR x Coritiba hoje: duelo paranaense ao vivo(16)

As duas potências do Paraná disputam o 353º Atletiba neste domingo! O Furacão quer alcançar o G4 no Brasileirão, enquanto o Coxa precisa escapar da zona de rebaixamento da temporada. O jogo do Athletico-PR x Coritiba hoje começa às 19h, na rodada 32 da competição.

Com torcida única, a Arena da Baixada, em Curitiba, promete estar lotada de torcedores de camisas vermelhas.

Como vem Athletico PR x Coritiba ao jogo de hoje?

Finalista da Libertadores, o Athletico promete buscar a melhor colocação no Campeonato Brasileiro para brigar por uma vaga caso não vença a maior competição de futebol sul-americano. Em sexto lugar com 48 pontos, contabiliza treze vitórias, nove empates e nove derrotas com desempenho regular dentro de campo. Na última rodada, perdeu para o Corinthians fora de casa.

Do outro lado, o Coritiba vem na décima quinta posição da tabela com 34 pontos, ou seja, tem dez vitórias, quatro empates e dezesseis derrotas. Com o triunfo no Atletiba deste domingo, poderá brigar para se afastar da zona de rebaixamento e, quem sabe, permanecer na elite do Brasileirão.

Na última rodada, venceu o RB Bragantino em casa. O elenco paranaense tem a quarta pior defesa da temporada com o total de 31 gols marcados e 48 sofridos.

Transmissão ao vivo do jogo do Athletico-PR x Coritiba hoje

O jogo do Athletico PR x Coritiba hoje vai passar no Furacão Live e Twitch, a partir das 19h (Horário de Brasília), para todo o Brasil ao vivo.

Sem transmissão na TV, o torcedor deve sintonizar o pay-per-view Furacão Live, disponível somente para assinantes e sócio torcedores. A plataforma pode ser adquirida no site www.furacaolive.com.br por diferentes valores ao mês.

Outra opção é acompanhar através do canal Casimiro na Twitch, plataforma de vídeos gratuita. Você não paga nada para assistir, basta procurar o link do canal e curtir pelo celular, tablet ou computador.

Provável escalação do Jogo do Athletico-PR x Coritiba

De acordo com o portal UOL, a Provável escalação do Athletico PR hoje será: Bento; Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno, Abner; Fernandinho, Alex Santana, David Terans; Vitinho, Canobbio e Vitor Roque.

Segundo o site do UOL, a Provável escalação do Coritiba: Gabriel; Natanael, Chancellor, Luciano Castan, Rafael Santos; Bruno Gomes, Trindade, Zé Hugo; Alef Manga, Boschillia e Fabrício Daniel.

Quem tem mais vitória em Atletiba?

Em 352 jogos disputados entre Coritiba e Athletico PR, o Coxa é quem tem mais vitórias com 136, cento e três empates e 112 triunfos para o Furacão, segundo dados publicados no portal Goal.

No quesito gols marcados, o time verde segue com a melhor marca ao contabiliza 506 versus 454, do Athletico.

A última vez que Athletico e Coritiba se enfrentaram aconteceu em 19 de junho de 2022, na temporada atual, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Por 1 a 0, o Furacão anotou os três pontos e melhorou o saldo no histórico de vitórias do Atletiba.

Assista ao vídeo de como foi a última partida a seguir.



