Jogo do Atlético MG x Juventude ao vivo, horário e escalação (20/11)

O Galo tem mais uma importante missão neste sábado, 20, rumo ao título do Campeonato Brasileiro da Série A. O clube recebe o Juventude, no Estádio do Mineirão, em partida válida pela 34ª rodada. A bola rola às 19 horas, mas com transmissão exclusiva no pay-per-view. Saiba então onde assistir jogo do Atlético MG x Juventude ao vivo.

Onde assistir jogo do Atlético MG x Juventude ao vivo?

A partida entre as equipes hoje, 20, não terá transmissão ao vivo da TV aberta. No entanto, o torcedor pode acompanhar o confronto pelo Premiere, pay-per-view do Campeonato Brasileiro Série A e B.

Data: 20 de novembro 2021

Horário: 19 horas (horário de Brasília)

Local: Estádio Mineirão – Belo Horizonte (MG)

Atlético MG busca se aproximar do título

Com 71 pontos conquistados no Brasileirão, o Atlético MG pode dar um passo a mais em direção ao título da Série A, campeonato que o Galo não vence há 50 anos. O clube tem oito pontos de vantagem para o vice Flamengo e pode então aumentar a diferença em caso de vitória e tropeço do Rubro-negro na rodada.

Por outro lado, o Juventude chega embalado para o confronto diante do líder, vindo de quatro vitórias consecutivas. O Ju tem 39 pontos e abriu três de vantagem para a zona do rebaixamento. Em 15º, a equipe gaúcha pode respirar mais aliviada na tabela, mas em caso de um novo triunfo no campeonato.

Qual a provável escalação de Atlético MG x Juventude hoje?

Embora tenham objetivos diferentes na competição, Atlético MG x Juventude devem ir com força máxima para jogo, que terá transmissão ao vivo apenas no Premiere.

Atlético MG: Everson; Mariano, Nathan Silva, Junior Alonso (Réver) e Guilherme Arana; Allan, Jair e Zaracho; Keno, Hulk e Diego Costa.

Juventude: Douglas; Michel Macedo, Quintero, Rafael Forster e William Matheus; Dawhan, Jadson, Chico e Wescley; Sorriso e Ricardo Bueno.

O Galo venceu a partida no primeiro por 2 a 1. Relembre o confronto:

